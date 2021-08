Lewis Hamilton voulait tout ce que Wolff fumait

Lewis Hamilton dit qu’il voulait tout ce que Toto Wolff fumait après que l’Autrichien lui ait dit qu’il pouvait gagner le GP de Hongrie à la radio de l’équipe.

Il semblait que Hamilton allait remporter la victoire à Budapest après son coéquipier Valtteri Bottas lui-même et Sergio Perez hors de la course au départ et a également causé de graves dommages à Max Verstappen.

Cependant, le Mercedes Le pilote est ensuite passé du premier au dernier au redémarrage car, contrairement à tous les autres pilotes, il a choisi de ne pas se retirer immédiatement pour les pneus secs, se laissant ainsi derrière tout le monde.

À ce stade, une victoire semblait peu probable, mais il a finalement failli le faire, seuls les efforts défensifs de Fernando Alonso l’empêchant de rattraper les deux premiers avant la fin.

Wolff a déclaré à Hamilton qu’une victoire était encore possible assez tôt, et il est juste de dire que le Britannique ne le croyait pas à l’époque.

“Il a un grand cœur, Toto”, a déclaré Hamilton lors de la conférence de presse après la course.

« Mais avec tout le respect que je vous dois, quand j’ai reçu l’appel, je me suis dit, je veux tout ce qu’ils fument à la fin de cette course !

« Parce que vous les gars [Esteban Ocon and Sebastian Vettel] étaient si loin et j’ai dû faire un autre arrêt au stand en même temps et j’étais comme, impossible de vous rattraper les gars… »

A pris la route d’un champion pour se battre en P3 ! pic.twitter.com/u0OODj8vh5 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 1er août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Le plus souvent, c’est Peter Bonnington, plus communément appelé Bono, qui parle à Hamilton à la radio, Wolff ne le faisant que lorsque cela est particulièrement important.

Le septuple champion du monde dit que de tels messages de son patron l’aident à le motiver pendant qu’il court, lui rappelant qu’il n’est pas seul.

“Quand vous êtes là-bas, cela peut vraiment sembler solitaire à certains stades, vous savez”, a-t-il ajouté.

« Et parfois, vous avez une telle vision en tunnel que c’est comme dix tours, c’est comme une année-lumière. C’est juste que tant de temps s’est écoulé pendant cette période, on a l’impression de voyager dans le temps,

“C’est une expérience très, très étrange et puis vous oubliez que les gens sont sur l’autre ligne, donc c’est agréable de se rappeler qu’ils sont là.”

L’arrivée en P3 de Hamilton lui a donné la tête du classement avant la pause estivale, et cela devrait être encore plus important car Sebastian Vettel est le plus susceptible d’être disqualifié, propulsant le Britannique en P2 – comme le montre le classement actuel de la course FIA.