Lewis Hamilton vs Max Verstappen : la course de rancune ultime

Max Verstappen et Lewis Hamilton entrent dans la dernière course du niveau de la saison aux points (Photo: .)

Pour Lewis Hamilton, c’est l’occasion de marquer l’histoire en devenant le premier octuple champion du monde de Formule 1. Pour Max Verstappen, la première occasion qu’il a eu de faire graver son nom sur le trophée du championnat du monde des pilotes.

Le vase en argent étincelant, décerné pour la première fois en 1950, a été placé entre Hamilton et Verstappen hier alors qu’ils étaient assis dans la salle de conférence de presse d’Abu Dhabi. La paire a fait peu d’efforts pour établir un contact visuel toute l’année, et ici, ils ont juste regardé devant eux.

Le père de Verstappen, Jos, a révélé cette semaine que les deux parties se donnaient l’épaule froide. « Je ne parle jamais à Lewis », a déclaré Verstappen Sr, lui-même un vétéran de 107 Grands Prix.

La course au titre du Championnat du monde de F1 2021 se passe sur le fil (Photo: Metro.co.uk)

‘Il ne me parle pas. Je ne suis rien pour lui. Je le respecte en tant que chauffeur, mais le reste… rien. Max et Lewis ne parlent que sur le podium, très peu. Il y a des chauffeurs qui ne vous regardent pas, qui regardent le sol.

Ce mauvais sang a été illustré par des courses qui ont parfois franchi la ligne de dure à antisportive. On craint que ce titre ne soit décidé par une collision. Si aucun des deux pilotes ne termine la course dimanche, Verstappen remporte le championnat car il a remporté une course de plus que son rival britannique.

La FIA a averti la paire si quelque chose de fâcheux se produit, l’instance dirigeante a le pouvoir de retirer des points. Hamilton prévoit de le garder propre mais il n’a aucune influence sur la conduite de son rival. « Je ne peux pas contrôler ces choses autour de moi », a-t-il déclaré. « Je ne peux contrôler que ce que je fais en termes de préparation et de comportement. »

Verstappen et Hamilton ont été impliqués dans plusieurs incidents jusqu’à présent cette saison (Photo: .)

Il doit être préoccupé par l’approche sans compromis de Verstappen dans les virages. « Je ne lui donne tout simplement aucune énergie », dit-il. « Je fais juste du mieux que je peux avec cette équipe incroyable.

« Nous n’avons jamais pensé que nous serions au coude à coude pour la dernière course, nous avons eu une récupération incroyable. Je suis sûr que beaucoup de gens auraient exclu que nous soyons aussi proches à la fin.

« De toute évidence, les autres pilotes peuvent s’en tirer et moi pas. Je pense que c’est un peu un problème ici.

« Nous avons été dans une excellente position ces dernières courses. Nous allons de l’avant à toute vapeur avec la même concentration, et nous ne gaspillons pas d’énergie sur des choses qui échappent à notre contrôle.

Verstappen pense que c’est injuste la façon dont il est parfois caractérisé comme, pour citer Lewis, « putain de fou ».

« La critique, c’est toujours là », a déclaré le joueur de 24 ans. « Ce qui est injuste, c’est que je suis traité différemment des autres pilotes. De toute évidence, les autres conducteurs peuvent s’en tirer et moi pas. Je pense que c’est un peu un problème ici.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, qui a affirmé que Verstappen était meilleur que Hamilton plus tôt cette semaine, a déclaré que Max n’était pas toujours le mauvais garçon, suggérant que Lewis pousse parfois les règles, il le fait juste plus discrètement.

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a soutenu Verstappen (Photo: .)

« Lewis est très rusé avec la façon dont il le fait parfois », a-t-il déclaré. Sebastian Vettel a été le dernier pilote Red Bull à remporter le titre en 2013. « C’est le vainqueur qui emporte tout », ajoute Horner. «Nous n’avons qu’une seule chance. Nous devons essayer de battre Lewis une fois de plus cette année.

Alors que Mercedes a battu Red Bull lors des trois dernières courses, le GP d’Abu Dhabi de l’année dernière a été remporté par Verstappen depuis la pole tandis que Hamilton a commencé et a terminé troisième. Mais vous ne pouvez pas trop en lire car Lewis souffrait d’un long Covid et non de sa forme habituelle.

Hamilton a déjà cinq victoires à Abu Dhabi à son actif et Mercedes était invaincue ici entre 2014 et 2019.

Des changements ont été apportés au circuit Yas Marina cette année ; il y a une épingle à cheveux révisée sur la ligne droite arrière, un nouveau virage relevé neuf, et des ajustements ont été apportés au complexe hôtelier dans le but d’améliorer le spectacle de course. Ces révisions rendront le tour 14 secondes plus rapide, et il est difficile de savoir quelle voiture cela pourrait favoriser.

« Nous sommes inquiets pour les inconnues », admet Andrew Shovlin, directeur technique de Mercedes. « Il y a beaucoup de nouvelles zones de la piste, et nous avons vu les performances osciller assez fortement.

« Des circuits sur lesquels nous pensions être compétitifs, comme Austin, nous n’étions pas bons du tout, et [in Saudi Arabia] nous avons vu Red Bull nous montrer une paire de talons propres sur un seul tour. Nous avons donc de quoi nous inquiéter.

■ DIMANCHE sera le dernier grand prix de Kimi Raikkonen. Le Finlandais de 42 ans est arrivé en F1 il y a 20 ans et, 349 courses plus tard, il arrête. Aimé pour son approche pragmatique, ses monosyllabes, son humour sec et ses célébrations au bar, il a remporté le titre mondial en 2007 avec Ferrari ainsi que 21 victoires en course. En clin d’œil à l’un de ses moments radio les plus célèbres, en route pour remporter le GP d’Abou Dhabi 2012, son équipe Alfa Romeo a laissé un message sur son capot moteur pour ce week-end. Il se lit comme suit : « Cher Kimi, nous allons vous laisser tranquille maintenant. »

■ 47 — Des années depuis que les prétendants au titre ont atteint le niveau final de la course aux points. En 1974, c’était Clay Regazzoni (Ferrari) contre Emerson Fittipaldi (McLaren). Fittipaldi a remporté le titre.



