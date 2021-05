Lewis ne se lancera pas dans une “ guerre enfantine des mots ” avec Max Verstappen

Lewis Hamilton «s’en fiche» de ce que Max Verstappen avait à dire à son sujet après la victoire du Néerlandais à Monaco.

Hamilton, intentionnel ou non, a attisé les flammes sur sa rivalité pour le titre avec Verstappen avant le week-end de course à Monte Carlo en suggérant que la nature agressive de Verstappen lors d’un combat roue à roue avec lui a montré qu’il avait «quelque chose à prouver».

Verstappen a rapidement rejeté cette théorie lors de sa propre conférence de presse lors de la journée des médias mercredi, mais a fait référence à la remarque initiale de Hamilton lors de l’examen de sa victoire dominante à Monaco dimanche.

Monaco !!! 🏆 Le travail d’équipe nous a apporté cette victoire. Merci beaucoup à @ hondaracingf1 et @redbullracing pour m’avoir aidé à gagner aujourd’hui et à tout le monde pour le soutien. Alors pour l’instant, profitons de cette belle victoire 🍾🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/sPcT1ahiS5 – Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 23 mai 2021

“Eh bien, tout d’abord, les actions parlent toujours plus que les mots”, a déclaré Verstappen à la question de The Race sur l’importance de se battre contre Mercedes pour prendre la tête sur les deux fronts du Championnat du monde.

«C’est une bonne leçon après ce week-end. Vous n’avez qu’à parler sur la piste. C’est ce que j’aime.

«Jusqu’à présent, en tant qu’équipe, nous avons commis les plus petites erreurs. C’est pourquoi nous sommes en avance.

«Alors, j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée pour le reste de la saison.»

Lors d’un autre appel médiatique après le Grand Prix de Monaco, Hamilton a été invité à donner sa réponse à ce que Verstappen avait dit lors de la conférence de presse d’après-course.

«Je m’en fiche», a déclaré Hamilton souriant et dédaigneux. «Ils ont fait un excellent travail ce week-end et c’est tout.

«Nous avons aussi eu de bonnes courses. Il reste 17 courses à disputer. Je ne vais pas [say more]. C’est puéril à la fin quand on commence à se lancer dans une guerre des mots. »

Alors que Verstappen et Red Bull ont remplacé Hamilton et Mercedes en tête des championnats du monde respectifs, il est tout à fait conscient qu’il reste encore un très long chemin à parcourir dans la campagne 2021.

«Si c’est là à la fin de la saison, ce serait formidable car c’est encore un long chemin à parcourir», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, c’est formidable de rebondir après les deux dernières courses où, bien sûr, l’écart s’est creusé.

«Nous devons encore travailler dur car nous savons que Mercedes sur les pistes normales est toujours celle à battre.

«Mais dans l’ensemble, ce fut un bon week-end sans heurts, je pense. Et c’est un formidable coup de pouce pour toute l’équipe à l’avenir.

