Lewis Pullman jouera dans la nouvelle adaptation de Salem’s Lot de Stephen King .

Lewis Pullman entre dans son rôle de premier plan et entre dans le monde de Stephen King alors que THR rapporte que Pullman, le fils de l’acteur Bill Pullman, jouera dans une nouvelle adaptation de Lot de Salem, dirigé par le cinéaste Gary Dauberman.

Selon le commerce, Pullman jouera le rôle de l’auteur Ben Mears, “un homme qui retourne dans sa maison d’enfance du Lot de Jérusalem à la recherche d’inspiration pour son prochain livre seulement pour découvrir que sa ville natale est la proie d’un vampire, ce qui l’amène à grouper ensemble un groupe hétéroclite qui combattra la présence maléfique.

Gary Dauberman a écrit le scénario et dirigera le prochain film. Dauberman est bien connu dans la communauté de l’horreur pour son travail dans La conjuration univers, scénarisation de quatre films et réalisation Annabelle rentre à la maison. Il a également co-écrit il chapitre un et abordé il chapitre deux solo.

Lewis Pullman cherche à faire passer sa carrière au niveau supérieur avec ce rôle. Pullman a déjà joué dans Les étrangers : proie la nuit et la mini-série de George Clooney, Prise-22. Il a également joué un rôle de voleur de scène dans Drew Goddard Mauvais moments à l’El Royale. Vous pouvez voir Lewis Pullman dans le prochain Top Gun : Maverick, où il incarnera un pilote de chasse de la Navy encadré par Tom Cruise.

Prise de vue pour le nouveau Lot de Salem débutera en septembre à Boston.

