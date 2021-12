Lewis riposte pour fermer 2021: met KO Daukaus

L’UFC voulait clôturer 2021 avec un feu d’artifice. Pour cela, il a confié son dernier combat de l’année à deux poids lourds d’un grand coup de poing. Le KO était prévisible… et c’est arrivé. Derrick Lewis a éliminé Chris Daukaus au premier tour, de l’événement principal de l’UFC Las Vegas 45, qui n’a rien pu faire lorsque les mains de la ‘Black Beast’ l’ont atteint. Cette victoire ajoute un peu plus au nom de Lewis à l’UFC. Il devient le plus gros heurtoir poids lourd dans l’histoire de l’entreprise (avec 13) et se classe comme le deuxième poids lourd avec le plus de victoires (Il a 17 ans, quatre de moins qu’Arlovski). Des chiffres très à considérer.

Lewis venait de perdre contre Gane pour le championnat intérimaire de la division. L’occasion lui avait encore échappé et il avait besoin de convaincre pour s’opposer à nouveau. Il l’a fait. Confiant en vos qualités, ‘The Black Beast’ a attendu son tour et quand il l’a pu, il a exécuté Daukaus. Le combattant montant a essayé de mettre plus de travail, a décroché les premiers coups de poing (avec des coups de pied bas), mais les changements de rythme de Lewis sont dévastateurs. Il a d’abord varié la dynamique d’un coup de pied à la tête. Daukaus l’a évitée, mais a immédiatement trouvé Lewis au sommet. Il trouva plusieurs mains, mais résista.

Lewis a pris une deuxième pause et a de nouveau réduit l’écart. Avec des têtes coincées Derrick a généré un écart minimum à travers lequel il a placé une énorme droite droite. C’était avec peu de déplacement, mais placé à la pointe de la poire. Il a déconnecté Daukaus et s’est justifié. A 36 ans (37 en février) il vit une deuxième jeunesse et souhaite une autre opportunité de départ. Il l’a revendiquée à sa manière, bien qu’avant de préciser qu’il partirait en vacances en Jamaïque. Cela lui fera perdre le combat entre Ngannou et Gane (23 janvier). Il a cassé ses intentions sur l’Octogone et est parti en vacances. ‘The Black Beast’ est spécial dans et hors du ring.