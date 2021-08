Lewis, Win et un procès de « sauveur »

Le combat entre Derrick Lewis et Ciryl Gane est devenu un sauveur en un instant. Amanda Nunes, qui devait faire la une de l’UFC 265, a été testée positive pour le coronavirus la semaine dernière et l’UFC a dû « plonger » dans le costar pour sauver le PPV. Il y a de grands combats programmés à Houston, mais sans une touche finale puissante, le spectacle est perdant. Ce ne sera pas comme ça, car les poids lourds obéissent toujours et plus un procès entre deux combattants qui arrivent défoncés. C’était un combat qui, avant d’être signé, est passé par tous les stades et dans le dernier, il a suscité la polémique. Stipic Miocic a laissé tomber sur les réseaux sociaux son mécontentement face à la décision de l’UFC de ne pas lui proposer de revanche immédiate. Il a même été aimé par ONE Championship, mais c’est une autre affaire. Ce samedi, il y aura deux champions dans la catégorie la plus élevée.

L’idée principale de l’UFC était claire et très ambitieuse. Avec le triomphe de Ngannou sur Miocic, Jon Jones se prépare à faire ses débuts chez les poids lourds. Le duel entre le Camerounais et l’Américain fait parler de lui depuis longtemps… mais quand vient le temps C’était irréalisable à la demande de l’ancien champion des mi-lourds. La feuille de route a changé et a continué à placer le champion contre Lewis, qui était devenu le challenger le plus dangereux du moment. Cela ne s’est pas produit non plus. Ngannou a remporté le titre en mars et a depuis pris plusieurs bains de masse, y compris dans son pays natal. Par conséquent, il n’était pas en état de se battre si tôt.

L’écart était important, mais en cette période de décisions, L’UFC avait déjà créé une star montante : Ciryl Gane. Le duel entre les deux est devenu l’option choisie… même s’il manquait de substance et donc de ceinture intérimaire. Le vainqueur ira contre Ngannou, ce qui a excité Miocic.. Quoi qu’il en soit, le duel aura bien lieu, il a généré de la morbidité et c’est désormais celui que tout le monde veut voir. C’est logique, la dynamique des deux fait peur.

Lewis, puisqu’il s’est blessé et a découvert qu’il devait perdre du poids en est une autre. Obtenez quatre victoires d’affilée, les deux derniers éliminant Oleinik et Blaydes. Il arbore la même puissance, mais avec plus de vitesse et moins de fatigue au passage des rounds. Pour sa part, Bien qu’il ait fait le saut vers le MMA il y a à peine trois ans, Win est déjà une réalité. Avec seulement trois combats l’UFC voulait le signer et avec neuf (il est invaincu) il dispute déjà des titres. C’est un combattant total, il doit donc faire attention surtout dès le début avec le coup de poing de Lewis, s’il parvient à prolonger le combat, il a l’objectif devant lui. Dans les paris, c’est le Français qui est le favori. Il vient à se demander et pense qu’il est invincible. Cela peut être une épée à double tranchant. Win doit lever les doutes dans le combat le plus important de sa vie en MMA.