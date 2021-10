L’ex-agent spécial John Douglas décode les tueurs en série les plus prolifiques dans une véritable anthologie criminelle « Killer Next Door »

Alerte de programmation : connectez-vous à Fox News Channel Sunday et Fox Nation à 22 h HE pour voir « Killer Next Door »

L’ancien agent spécial du FBI, John Douglas, décode l’esprit de certains des tueurs en série les plus dangereux du pays dans la véritable anthologie criminelle de Fox Nation, « Killer Next Door ».

Douglas, qui était l’architecte du profilage criminel pour le FBI, a déclaré à Fox News qu’il n’y avait pas de « look » de tueur en série spécifique.

« Vous ne pouvez pas juger sur l’apparence de quelqu’un… il n’y a pas de « look » de tueur en série ou de « look » de délinquant violent », a déclaré Douglas dans une interview avec Fox News Digital.

Dans la série effrayante de cinq épisodes, « Killer Next Door », Douglas discute des pires tueurs en série, du Co-ed Killer Edmund Kemper au Killer Clown, John Wayne Gracy, et révèle quelles motivations les ont poussés à commettre des crimes horribles.

Le premier épisode explore le tueur en série Ed Kemper, qui avait Santa Cruz, en Californie, à bout de nerfs après avoir arraché et assassiné de nombreuses femmes au début des années 1970.

Kemper a été l’un des premiers tueurs en série que Douglas ait jamais interviewés face à face pour l’Unité des sciences du comportement du FBI.

« Toute la situation carcérale est très, très intimidante », a déclaré Douglas à propos de l’interview. « Je n’avais pas peur de lui… J’ai déjà commencé à faire une évaluation, à obtenir des informations générales sur lui, et je connaissais son histoire. »

Douglas a déclaré qu’il n’était jamais à cran lorsqu’il était assis en face de tueurs en série, mais qu’il comprenait la nécessité de contrôler ses émotions.

« Non, pas sur les nerfs… vous devez juste contrôler vos émotions… en particulier leurs sages… Ils peuvent avoir peur, mais vous ne pouvez pas montrer [emotion], a-t-il remarqué.

La série de cinq épisodes présente également le tueur en série Larry Gene Bell, le tueur de House of Horrors Gary Heidnik et le tristement célèbre Fils de Sam, David Berkowitz.

Douglas a décrit les thèmes et les caractéristiques communs qu’il trouverait parmi ces tueurs en série profilés.

« Presque sans exception… arrière-plan dysfonctionnel. Dans le cas de Gary, le père l’a juste réprimandé… Vous voyez ce dysfonctionnement dès le début de l’enfance. Ensuite, vous commencez à voir des comportements passés à l’acte parmi eux », a-t-il noté.

Après 50 longues années de profilage criminel, l’animateur de « Killer Next Door » a partagé quelques méthodes qu’il a utilisées pour découvrir certains des meurtriers les plus prolifiques et les plus habiles de son temps.

« Vous faites l’arrière-plan vous-même… vous avez donc en quelque sorte une idée… À un moment donné, vous retournerez à la petite enfance et leur ferez savoir que vous comprenez d’où ils viennent », a déclaré Douglas.

En outre, l’ancien agent spécial du FBI a déclaré qu’en interrogeant des tueurs en série, il tentait d’être « de leur côté » pendant l’enquête et choisissait soigneusement ses mots lors de l’interrogatoire.

Après avoir interrogé les meurtriers, Douglas a déclaré que les tueurs sont paranoïaques mais « apprécient » le processus d’entrevue. Ils sont « fiers » de ce qu’ils ont fait et cela leur donne une chance de « revivre le crime » dans leur tête pendant la discussion, a-t-il ajouté.

Douglas était un profil criminel du FBI pendant cinq décennies et a travaillé sur les cas les plus tragiques que l’on puisse imaginer. Être un agent spécial pendant de nombreuses années était « dangereux » pour sa santé et a finalement eu un impact sur la famille de Douglas, car ils le voyaient souvent dans un état de malaise. Cependant, il a déclaré que le travail « avait consommé » sa vie et qu’il ne pouvait pas dire non lorsque les gens lui demandaient son aide pour découvrir ces cas de meurtre.

À 38 ans, alors qu’il travaillait à Seattle, il a déclaré qu’il s’était effondré dans une chambre d’hôtel et n’avait été retrouvé que trois jours plus tard, car il avait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Douglas a mentionné qu’il était paralysé et que son lobe temporal droit s’était fendu. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital et a été admis dans l’unité de soins intensifs. Ce fut une expérience très « effrayante », a noté Douglas.

Il espère que la série choquante de cinq épisodes de Fox Nation « Killer Next Door » « éduquera le spectateur ».

« Ne faites pas de vous une victime… ne prenez pas de risques inutiles », a conclu Douglas.

