L’ex-arbitre dit que l’erreur de l’entraîneur de Klopp est à l’origine du problème de Liverpool avec Mane

Jurgen Klopp a bizarrement vu son sens du coaching remis en question par l’ancien arbitre Keith Hackett, qui a affirmé qu’un récent problème de Sadio Mane pouvait être facilement résolu.

Mane, 29 ans, a retrouvé la forme cette année. L’attaquant sénégalais a connu sa pire saison dans le rouge l’an dernier en termes de buts par match. Cependant, cela s’est avéré n’être qu’un incident, Mane étant revenu à son ratio habituel de un sur deux cette fois-ci.

Néanmoins, la production de buts de Mane est à deux doigts d’être encore meilleure à plusieurs reprises cette saison.

Mane a vu deux buts exclus pour des hors-jeu marginaux au cours de la semaine dernière en voyant un but marqué contre le FC Porto en milieu de semaine et une tête exclue contre Southampton samedi.

Avec le VAR désormais fermement établi dans le jeu, les attaquants ne bénéficient plus du doute lors des appels rapprochés.

Et s’adressant au point de vente en ligne Football Insider, l’ancien arbitre de la FIFA et de la Premier League, Keith Hackett, a affirmé que Mane était victime de décisions de hors-jeu rapprochés en raison d’un manque d’entraînement approprié de Klopp et co à Liverpool.

Liverpool devrait « y réfléchir un peu » – Hackett

« Que se passe-t-il lorsque vous avez un joueur de son calibre et le rythme auquel Liverpool joue, les pouces comptent, les pieds comptent », a déclaré Hackett.

« Ce qu’il essaie de faire, c’est d’obtenir cette distance supplémentaire sur son adversaire. Je pense que c’est du coaching. Ce qu’ils doivent faire, c’est essayer de lui faire comprendre qu’il regarde en bas de la ligne pour s’assurer que sa position de départ est en jeu, puis y aller.

« C’est plus difficile maintenant, c’est ainsi que fonctionne la VAR. À ma manière, il s’en tirerait mais maintenant VAR les rattrapera.

«Ils peuvent faire un peu de coaching, y réfléchir un peu. Quelles sont ses chances de s’en sortir ? Avant l’arrivée de VAR, « oui », mais il y a moins de chance maintenant avec VAR. »

Mane est devenu un attaquant de classe mondiale pendant son séjour à Anfield et a joué un rôle déterminant dans une ligne d’attaquants qui fait l’envie de l’élite européenne.

On ne peut qu’imaginer quelle serait la réaction de Klopp si les commentaires de Hackett sur les références d’entraîneur de son équipe étaient portés à son attention.

Évaluer comment Ralf Rangnick s’en sortira en tant que manager par intérim de Manchester United

Liverpool et Newcastle ont donné un coup franc à l’attaquant de Barcelone

Pendant ce temps, Liverpool et Newcastle ont été alertés d’une opportunité en or après que l’attaquant de Barcelone Ousmane Dembele a rejeté sa dernière offre de contrat, selon un rapport.

Dembele, 24 ans, est actuellement dans la dernière année de son contrat au Camp Nou. Le Français est revenu à l’action en Liga samedi. Des blessures au genou et aux ischio-jambiers avaient forcé son absence tout au long de la campagne jusqu’à présent.

Dembele pourrait aider le nouveau patron Xavi dans sa quête pour ramener Barcelone à la gloire. Cependant, des rumeurs persistantes concernant soit une sortie d’agent libre l’été prochain, soit un transfert à prix réduit en janvier ont toujours persisté. Liverpool et Newcastle figuraient régulièrement parmi les nommés.

Maintenant, le point de vente espagnol Sport a fourni une mise à jour encourageante pour toute partie à la recherche des services de Dembele. Cependant, il semble que les prétendants devront attendre l’été prochain avant de débarquer leur homme.

Ils affirment que le Français a « rejeté » la dernière offre de renouvellement de Barcelone. En tant que tel, il semble de plus en plus susceptible d’être disponible en tant qu’agent libre l’été prochain.

Dembele aurait de « meilleures propositions » de « clubs étrangers » que celles proposées par Barcelone.

LIRE LA SUITE: « J’ai été choqué » – Une ancienne star de Liverpool vise la décision de Rodgers