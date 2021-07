L’ex-avocat de Maradona critique les filles de Diego après leur séparation

in

Matías Morla, ancien avocat et ami de Diego Maradona, il a dit que Dalma et Gianinna Maradona, les filles de la star du football, ont lancé une “campagne de diffamation” contre lui et que la décision prise par la justice argentine de le séparer en tant qu’avocat des sœurs du champion du monde dans l’affaire enquêtant sur sa mort était « controversée ».

Morla était plaignante dans l’affaire enquêtant sur la mort de Maradona, survenue le 25 novembre, au nom des sœurs « Pelusa ».

“C’est quelque chose de plus hollywoodien pour la presse : “Ils ont séparé Morla, ils vont enquêter sur lui.” Ils parlent d’enquêter sur moi pour l’homicide, mais un an va s’écouler et je n’ai pas mis le pied sur le tribunal », a déclaré Morla dans une interview publiée ce jeudi par le journal ‘Clarín’.

“C’est une campagne de dénigrement. Tout tend vers l’argent. Sais tu quelque chose? L’amour de Dalma et Gianinna Maradona ne s’arrête pas au père décédé : ils ont pris 100 000 $ à une institution financière. Ce qu’ils font ici, c’est interdire aux sœurs de Maradona d’être leur avocate. C’est plus contre eux que contre moi. C’est une décision controversée qui a été prise entre l’ombre et minuit. Le juge a pris ses fonctions un vendredi et a décidé un lundi », a-t-il ajouté.

Dalma et Gianinna Maradona désignent Morla comme responsable de la mort de leur père en l’accusant, entre autres, d’avoir constitué l’équipe médicale qui l’a soigné dans ses derniers jours.

“Quand ils veulent me convoquer pour donner des explications, me voici. Ils ne m’ont jamais appelé à mort ni à aucun tribunal. Ils m’ont enquêté sur la quantité de sang que j’ai dans mon corps, mais je suis assis ici et je ne suis allé à aucun tribunal », a déclaré Morla.

“À présent ils célèbrent comme un but argentin à la 90e minute la question du parrainage légal que je n’exerce pas avec les soeurs de Diego. Ils ont la condamnation sociale parce qu’ils ont abandonné leur père, je ne l’ai pas”, a-t-il attaqué.

Pour Morla, Diego est décédé parce que “son cœur avait tort”.

“Diego serait mort de la même manière n’importe où. C’est un problème qui se terminera par un procès oral avec de nombreux médecins déclarant. Ils sont strictement liés à la santé”, a-t-il déclaré.

L’avocat a déclaré avoir vu le champion du monde une semaine avant sa mort et l’avoir trouvé avec une voix “étrange” et très rauque.

“À un moment donné, j’ai compris que Diego avait besoin d’un médecin, pas d’un avocat. Alors j’ai dit: ‘Je jouis et quand il récupère je suis avec lui‘. Il a participé brièvement. J’ai laissé l’espace pour les filles, j’ai laissé l’espace pour les médecins et là Diego a été abandonné, irrespectueux, des choses volées », a-t-il déclaré.

Morla a dit que Il appartient au juge de décider si l’équipe médicale a fait preuve de négligence mais il considérait que le neurochirurgien Leopoldo Luque, désigné par la famille comme le médecin de famille, avait « une affection très profonde » pour Maradona.

“Quand Diego était malade à trois heures du matin, celui que nous avons appelé et qu’il courait était Luque, je ne peux pas l’oublier. Je ne peux pas maintenant condamner Luque à aller à la maison et à le frapper avec une pierre dans le rue, parce que ce mouvement d’escrache nazi que Dalma et Gianinna font contre moi, je ne le fais pas », a-t-il déclaré.

La justice enquête sur des allégations d'”homicide simple avec intention éventuelle”, un crime qui prévoit une peine comprise entre 8 et 25 ans de prison, sept personnes liées à l’équipe médicale de Maradona.

Il s’agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, de la psychiatre Agustina Cosachov, du psychologue Carlos Díaz, du médecin qui a coordonné les soins à domicile Nancy Forlini, de la coordinatrice des infirmières Mariano Perroni et des infirmières Ricardo Omar Almirón et Dahiana Gisela Madrid.