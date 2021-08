L’ex-Azulgrana Sergi Canós marque le premier but de l’année en Premier

13/08/2021



Le joueur espagnol de la Brentford, Sergi Canós, a marqué ce vendredi le premier but du parcours 2021/22 du Premier lors du match de son équipe contre Arsenal, qui s’est soldé par un résultat de 2-0.

Canós, né à Nules (Castellón), arrivé au club lors de la saison 2015/16, a eu l’honneur de marquer le but inaugural du championnat anglais. Il l’a fait à la 22e minute après avoir terminé un ballon à l’intérieur de la surface avec un tir bas que le gardien allemand Bernd Leno n’a pas pu sauver.

L’équipe de jeunes du Barça signée par Liverpool en 2013 à 16 ans, l’ex de La Masia a également marqué le Le premier but de Brentford dans l’élite du football anglais en 74 ans, et le premier de la première saison du club dans le nouveau Premier.

Selon les données de MisterChip, Sergi Canos Il est le deuxième joueur espagnol à marquer le premier but de la saison en Premier League, après que Michu l’ait marqué le 18 août 2012.

“C’est un moment fantastique pour moi et ma famille & rdquor;Il a avoué après le match. “J’ai deux oncles ici au stade. Ils sont venus d’Espagne. Et j’ai toute la famille qui a vu le match en Espagne.”

« Pour moi, pour ma famille, c’est quelque chose d’incroyable. C’est un pas en avant”, a-t-il ajouté. On a poussé très haut et on a été courageux. On mérite les trois points & rdquor ;.

Brentford, récemment promu, a surpris les Gunners lors de la première journée de Premier League et a montré qu’ils avaient beaucoup à dire cette saison en Angleterre.