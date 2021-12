L’ex-champion Jose Aldo peut-il bouleverser Rob Font?

L’UFC commence à mettre fin à 2021 cette semaine à Las Vegas avec un ancien champion en tête d’affiche.

L’UFC sur ESPN 31 a lieu samedi à l’UFC Apex à Las Vegas. La carte est diffusée sur ESPN et diffusée sur ESPN +.

(Cliquez ici pour ouvrir un PDF de la grille de sélection du personnel dans une fenêtre séparée.)

Dans l’événement principal, Rob Font (19-4 MMA, 9-3 UFC) affronte l’ancien champion poids plume Jose Aldo (30-7 MMA, 12-6 UFC) au poids coq. Font est un favori -150 chez Tipico; le retour sur Aldo est de +120. Mais nos 13 rédacteurs, rédacteurs, animateurs radio et vidéastes se rangent du côté du léger outsider, Aldo, par la marge la plus étroite possible à 7-6.

Dans le co-métrage, Rafael Fiziev (10-1 MMA, 4-1 UFC) affronte Brad Riddell (10-1 MMA, 4-0 UFC) au poids léger. Fiziev est un petit favori de -130, et il a un avantage de 8-5 sur nos sélectionneurs.

Également sur la carte principale, Jimmy Crute (12-2 MMA, 4-2 UFC) rencontre Jamahal Hill (8-1 MMA, 2-1 UFC) chez les poids mi-lourds. Crute est un favori de -180, mais il n’a qu’une avance de 7-6 dans les choix.

Le combattant de longue date Clay Guida (36-21 MMA, 16-15 UFC) affronte Leonardo Santos (18-4-1 MMA, 7-1-1 UFC) au poids léger. Santos est un favori de -180 et a une grosse avance de 11-2 choix.

Brendan Allen (17-4 MMA, 5-1 UFC) combat Chris Curtis (27-8 MMA, 1-0 UFC) au poids moyen dans ce qui est un revirement rapide pour Curtis. Allen est le plus grand favori sur l’ensemble de la carte à -350, et il a une avance de 11-2 dans les choix.

Et pour ouvrir la carte principale, Mickey Gall (7-3 MMA, 6-3 UFC) affronte Alex Morono (20-7 MMA, 9-4 UFC) au poids welter. Morono est un favori de -180, et il a une grosse avance de 9-4 sur nos sélectionneurs.

Dans les choix consensuels des lecteurs de MMA Junkie, Aldo (51 %), Riddell (52 %), Crute (69 %), Santos (67 %), Allen (76 %) et Morono (75 %) sont les choix.

Découvrez tous les choix ci-dessus.