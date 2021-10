L’ex-chauffeuse de Hoy avoue qu’elle pensait que sa vie allait finir

L’ancienne conductrice de Hoy avoue qu’elle pensait que sa vie allait prendre fin | Instagram

L’actrice bien-aimée et ancienne animatrice du programme Hoy, Leticia Calderón Il a ouvert son cœur pour rien de plus et rien de moins que pour la compétition, Venga la Alegría et dans une interview, il a révélé qu’il craignait que sa vie ne se termine.

La protagoniste bien-aimée d’Esmeralda et l’un des visages préférés qui sont passés par le programme Hoy ont finalement parlé de son état de santé pour dissiper les inquiétudes de ses followers.

Il y a quelques jours, Leticia Calderón a partagé une photographie sur ses réseaux sociaux qui a alerté les internautes, puisque l’actrice a été observée dans une chambre d’hôpital et avec une intraveineuse au bras ; cependant, il a essayé de ne pas trop les inquiéter en partageant que tout allait bien.

La belle actrice aux yeux verts a partagé pour Venga la Alegría qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour retirer des calculs de sa vésicule biliaire, une situation qui lui a fait penser pour la première fois qu’elle pourrait perdre la vie et laisser ses enfants seuls.

Leticia Calderón a avoué qu’elle avait souvent subi une intervention chirurgicale, mais qu’elle ne s’était jamais sentie dans cette situation, car elle craignait pour sa vie et était assez nerveuse, ce qui ne lui était pas arrivé auparavant.

L’actrice bien-aimée de Televisa a partagé ce qui serait son dernier souhait et cela a bien sûr à voir avec ses enfants, car elle a révélé ce qui leur arriverait en son absence. Lety Calderón a expliqué que ce serait sa famille et non Juan Collado, qui s’occuperait de ses enfants.

La star a révélé que bien que légalement, Collado devrait rester sous la tutelle de ses enfants, il n’est pas en état, donc sa famille sait déjà très bien comment procéder au cas où le moment redouté arriverait.

Ainsi, Leticia Calderón a pensé à toute situation qu’elle a également partagée selon laquelle son fils est moins conscient de tout ce qu’il possède et de la façon dont chaque crayon de sa maison sera distribué. L’histrion a avoué qu’elle avait même récemment liquidé un appartement qu’elle avait réservé à l’un de ses enfants.

L’histoire d’amour entre Leticia Calderón et l’avocat Juan Collado était célèbre, mais plus encore son histoire déchirante. Après avoir formé un beau couple, ils ont eu deux enfants dont un trisomique, tout semblait aller pour le mieux, être une belle famille ; jusqu’à ce que Collado la quitte pour l’actrice Yadira Carrillo.

La relation avec l’avocat a donné à Carrillo la personnalité d’un méchant devant les médias et les partisans de Calderón, qui ne pouvaient pas croire que son mari l’avait laissée avec ses deux enfants pour quelqu’un d’autre. Cependant, peu de temps après la fin du bonheur du nouveau couple, Collado n’a aucune liberté.

Maintenant pendant que Léty Calderon Elle a arrangé sa vie et s’est concentrée sur ses enfants.Yadira rend visite à son mari en prison pour lui apporter de la nourriture, espérant qu’il sera bientôt libéré.

Calderón a toujours fait preuve de fermeté et de force et s’est opposé à la visite de ses enfants à Collado où il se trouve, préférant qu’ils restent loin de lui.