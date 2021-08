L’ex-chef d’Amazon Jeff Wilke investit dans une nouvelle société de ciblage publicitaire numérique qui utilise des données de première partie

in

Le PDG d’Amazon Consumer, Jeff Wilke, sur scène lors du sommet . 2017. (Photo . / Dan DeLong)

L’ancien dirigeant d’Amazon, Jeff Wilke, fait partie des investisseurs d’une nouvelle société de publicité numérique opérant en tant que filiale de CivicScience, une start-up basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La nouvelle société, qui n’a actuellement pas de nom, utilisera les données de première partie collectées par CivicScience pour aider les spécialistes du marketing à cibler les publicités qui n’utilisent pas de cookies tiers.

La société espère profiter de la réglementation croissante concernant le contrôle des données personnelles et le blocage des cookies tiers. Il sera dirigé par le vétérinaire des médias Doug Lauretano, qui était auparavant chez Media.net.

La société a levé 15 millions de dollars auprès de Wilke, l’ancien PDG d’Amazon Worldwide Consumer et natif de Pittsburgh, ainsi que du fondateur de Legendary Entertainment Thomas Tull et du groupe NPD. Wilke a fait plusieurs investissements providentiels depuis son départ d’Amazon et a aidé à démarrer une entreprise de fabrication appelée Re:Build Manufacturing.

CivicScience compte deux employés basés à Seattle, dont l’ancien directeur de Cheezburger Cyrus Krohn.