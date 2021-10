L’ex-chef moteur de Renault, Rémi Taffin, décroche un poste chez ORECA

L’ancien patron du moteur Renault, Rémi Taffin, a décroché un nouveau poste dans le sport automobile en tant que directeur technique du groupe ORECA.

Taffin, un fidèle de Renault depuis 20 ans, a rejoint l’équipe de France en 1999 et a gravi les échelons.

Aidant Fernando Alonso aux titres Pilotes 2005 et 2006, Taffin a poursuivi son ascension avant d’être promu directeur technique moteur en 2016, chargé de la responsabilité globale du groupe motopropulseur développé sur le site de Viry-Châtillon.

Au départ, il est resté avec l’entreprise alors que l’équipe de Formule 1 passait à sa nouvelle identité Alpine pour 2021, mais en juillet 2021, la décision mutuelle a été prise de se séparer.

Il y avait eu peu de nouvelles sur l’avenir de Taffin depuis lors, mais cela a été éclairci maintenant que le Français a été happé par le groupe ORECA.

Taffin aura le contrôle global des opérations châssis et moteurs du constructeur français de voitures de sport et commencera à superviser les projets de châssis « au siège de Signes et les moteurs de la filiale de l’entreprise à Magny-Cours » à partir de décembre.

📣 Rémi Taffin assumera les fonctions de nouveau Directeur Technique du Groupe #ORECA, chargé de l’ensemble de l’activité ORECA Technology, tant sur les projets châssis que moteurs.

📋 Plus d’infos : https://t.co/g26r52LOEM pic.twitter.com/uUvdvRGIyn – Oreca (@Oreca) 18 octobre 2021

Hugues de Chaunac, président du Groupe ORECA a déclaré sur le site Internet de la société : « Je suis très heureux que Rémi rejoigne ORECA pour gérer l’ensemble du périmètre technique du Groupe.

« Ses compétences techniques, sa maîtrise des nouvelles technologies, son haut niveau d’expérience et sa philosophie client seront au service de l’entreprise à un moment où elle connaît une étape importante de son développement en tant que l’un des leaders mondiaux de la construction de voitures de course.

« Il succèdera à David Floury, un acteur clé de notre succès en endurance qui a permis à ORECA de remporter un nombre important de succès sportifs, techniques et commerciaux.

Taffin a ajouté : « Je suis impatient de commencer à travailler avec Hugues et ses équipes chez ORECA, une référence dans le monde du sport automobile, notamment dans les différentes catégories de l’endurance.

« Les défis techniques et organisationnels nécessaires pour garder une longueur d’avance, la culture et la richesse des projets ORECA actuels et futurs m’ont définitivement convaincu de ma volonté de jouer un rôle majeur dans les prochaines étapes du développement d’ORECA.