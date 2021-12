L’ex-coéquipier de Demaryius Thomas dit que les Broncos devraient prendre leur retraite #88 pour honorer WR

Lire du contenu vidéo

Aucun joueur des Denver Broncos ne devrait plus jamais porter le #88… c’est ce que dit Brandon Marshall, qui raconte TMZ Sports l’équipe doit retirer les chiffres pour honorer Demaryius Thomas.

« C’est juste, ça a du sens », a déclaré l’ancien secondeur des Broncos, qui a joué avec Thomas à Denver pendant des années. « [He’s] l’un des plus grands Broncos de tous les temps. »

Marshall fait pression pour que son ancienne équipe aille de l’avant avec l’hommage suivant la mort de Thomas cette semaine… nous dire que Demaryius mérite amplement cet honneur.

Marshall explique que le curriculum vitae de Thomas sur le terrain était tout simplement aussi bon … mais il dit également que les actions de Thomas en dehors du terrain méritent également les éloges du maillot.

« C’est l’un des plus grands Broncos de tous les temps, à bout portant, point final », a déclaré Marshall. « C’est l’un des plus grands receveurs de mon époque, de notre génération. L’un des plus grands receveurs de l’histoire des Broncos. »

« Et, comme Peyton [Manning] dit, c’est un gars encore meilleur. »

Bien qu’aucune retraite de maillot ne soit encore dans les cartes, les Broncos ont déjà l’intention de rendre hommage à l’ancien champion du Super Bowl avant le match des Lions ce week-end à Empower Field At Mile High.

L’entraîneur-chef Vic Fangio dit l’équipe portera des décalcomanies de casque et jouez un hommage vidéo avant le coup d’envoi. Il a également déclaré qu’une minute de silence sera observée.

Comme nous l’avons signalé, Thomas est décédé jeudi après que les flics ont déclaré l’avoir trouvé décédé sous sa douche dans sa maison de Roswell, en Géorgie. Il aurait eu 34 ans à Noël.