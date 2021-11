L’ex d’Anna Faris, Chris Pratt a été censuré pour publication

Chris Pratt critiqué pour sa publication, « Anna Faris a été sauvée » | Instagram

Qui jusqu’à il y a quelques années était un couple des plus beaux et préférés, il n’y a aujourd’hui que des souvenirs et le rejet de certains internautes, surtout maintenant grâce à une publication qui a partagé le acteur Chris Pratt.

En raison de la description que vous avez partagée Chris Pratt Dans le dernier post sur son compte Instagram, les internautes se sont immédiatement retournés contre lui.

On vous met tout de suite dans le contexte, l’acteur hollywoodien a dédié un tendre message à sa fille qui va bientôt avoir des années puisqu’il mentionne qu’il lui reste 6 semaines.

Dans sa description il a souligné que sa compagne lui avait donné une fille belle et en bonne santé, justement ce mot était celui qui dérangeait les internautes et qu’ils se sont immédiatement retournés contre lui, en plus de soutenir son ancienne compagne et mère de son premier fils.

Vous avez sûrement entendu parler de son ex-femme Anna Faris, avec qui elle a eu un fils, ils se sont mariés de 2009 à 2018, ensemble ils ont eu un fils nommé Jack Pratt, né 9 semaines avant la date estimée de son accouchement.

Parce que le petit Jack était prématuré il a eu quelques problèmes de santé, précisément pour cette raison il est en colère contre Chris Pratt, car sachant qu’il a un fils qui ne va pas bien depuis sa naissance, pour parler de sa fille en bonne santé pour certains était impoli.

De nombreux fans ont commenté sur Twitter que l’acteur n’est pas quelqu’un de gentil et sont reconnaissants du fait de sa séparation avec Anna Faris, déclarant qu’il s’est libéré d’un être méprisable.

Histoire de Chris Pratt et Anna Faris

L’actrice, comédienne et productrice est connue pour ses films « Scary Movie », elle a eu l’occasion de jouer dans des comédies importantes, l’une des plus récentes était aux côtés d’Eugenio Derbez.

Rencontré Chris Pratt dans le tournage d’un film qu’ils ont fait ensemble : « Take Me Home Tonight », ils ont commencé à se fréquenter en 2007, un an plus tard, ils se sont fiancés et en 2009, ils se sont mariés à Bali, en Indonésie.

La carrière de Pratt n’était pas aussi populaire que celle de sa femme, notamment à cause de son surpoids, et c’est elle qui l’a encouragé à changer ses habitudes et à améliorer son physique, ce qu’il a réalisé pour le rôle des Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Cependant, une fois qu’il a réussi à changer physiquement, il a décidé de se séparer de Faris, beaucoup ont affirmé qu’il l’avait changée pour une autre femme plus jeune.

Un an plus tard, il épouse son épouse actuelle Katherine Schwarzenegger, fille du célèbre acteur et homme politique Arnold Schwarzenegger avec qui il a sa fille Lyla.