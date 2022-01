L’ex de Britney Spear, Jason Alexander, plaide coupable de harcèlement criminel et obtient une probation

Britney Spears peut être une femme libre, mais ce n’est pas le cas de son ex Jason Alexandre … il a été mis sous probation après avoir plaidé coupable de harcèlement criminel, a appris TMZ.

Selon le service de police de Franklin, Jason a été arrêté le 30 décembre et emmené à la prison du comté de Williamson dans le Tennessee. Il a finalement été inculpé de violation d’une ordonnance de protection et de harcèlement criminel aggravé.

Procureur général de district Aide Kim raconte à TMZ … Jason a plaidé coupable à un délit de harcèlement criminel le 4 janvier et a été condamné à 11 mois et 29 jours de probation. Dans le cadre de l’accord, il devra subir un dépistage de santé mentale et se soumettre à des dépistages aléatoires de drogues.

Helper a ajouté qu’Alexander ne serait pas autorisé à avoir de contact avec la victime. La nature de leur relation n’est pas claire.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Britney et Jason datent de 2004. Ils se sont brutalement mariés à Vegas… mais cela a duré 55 heures et le mariage a été annulé peu de temps après.

Jason a affirmé plus tard que l’équipe de Britney les avait forcés à mettre fin à la relation et l’a rendu difficile pour que les deux communiquent par la suite … et bien qu’elle semble être dans un meilleur endroit ces jours-ci, Jason a clairement du mal.

En janvier dernier, il a été frappé d’une conduite en état d’ébriété et d’autres accusations liées à la possession de drogue… plus tard en août, il a été arrêté pour intrusion dans une zone « non sécurisée » d’un aéroport de Nashville.

Espérons que les choses s’améliorent pour lui en 22.