L’ex de Britney Spears, Jason Alexander, aurait été menacé de casser le cou d’une femme

Britney Spears‘ ex, Jason AlexandreLa victime de harcèlement criminel affirme qu’elle a une très bonne raison de le craindre – elle a dit aux flics qu’Alexander avait menacé de lui casser le cou.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par TMZ, la femme, identifiée comme Lisa, affirme que Jason a proféré la menace en janvier dernier… disant qu’il lui briserait le cou et celui de son ami masculin.

Dans les documents, elle dit que Jason a approché ce même ami en juillet et a de nouveau menacé de lui casser le cou s’il n’arrêtait pas d’envoyer des SMS à Lisa.

Cela ne s’est pas arrêté là… Lisa a déposé un autre rapport en octobre, affirmant que Jason était venu sur sa propriété du Tennessee après s’être fait dire qu’il n’était pas le bienvenu. Il aurait admis avoir suivi sa maison, affirmant qu’il s’assurait simplement qu’elle rentre chez elle en toute sécurité.

Selon les documents, Jason est retourné dans la propriété de Lisa en novembre et s’est disputé avec elle. Cette fois, elle a appelé les flics, mais il a rebondi avant qu’ils n’arrivent.

TMZ a dévoilé l’histoire… Jason a été arrêté le 30 décembre et accusé de violation d’une ordonnance de protection et de harcèlement criminel aggravé. Il plaider coupable au délit de harcèlement criminel la semaine dernière et est maintenant en probation.

L’ordonnance de protection a été émise le 10 décembre et elle a interdit à Jason de contacter Lisa – mais les nouveaux médecins disent qu’il lui a envoyé un e-mail à Noël et a également apporté des cadeaux pour elle et son enfant au service de police de Franklin … afin que les flics puissent leur donner à elle en son nom.

Ce geste effrayant de Noël a violé l’ordre de protection, et c’est pourquoi il s’est fait sonner.

Jason est le plus célèbre pour avoir fréquenté Britney en 2004 et s’être brutalement marié à Las Vegas. Cette union a duré 55 heures avant d’être annulée.

Jason a connu des moments difficiles – à part le harcèlement criminel, il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et d’autres accusations liées à la possession de drogue en janvier dernier … et en août, il a été arrêté pour intrusion dans un aéroport de Nashville.