L’ex de Chyno Miranda a déjà une nouvelle maison

Natasha Araos est déterminée à commencer une nouvelle vie, et pour cela il a fallu changer de maison. L’ex de Chyno Miranda l’a confirmé lors d’une séance de questions-réponses avec ses fans sur Instagram, où ses followers n’ont pas hésité à l’interroger sur l’état de sa relation avec la chanteuse, après les procédures de votre divorce en octobre dernier, comme confirmé SALUT! LES USAGES.

Un de ses followers lui a demandé pourquoi il avait déménagé si la vue de cet appartement était parfaite, et c’est parce que, depuis longtemps, il n’a plus été vu face à la mer en train de s’entraîner ou de poser pour dire bonjour à son public. . « Vous ne savez pas comme cette vue sur la mer me manque ! Et juste celui-là qui était spectaculaire », a-t-il déclaré.

Et à propos des raisons de son déménagement, il a ajouté: « C’était là que je vivais avec Jésus en famille et je ne voulais pas rester au même endroit », a-t-il expliqué à propos de l’une des grandes mesures qu’il a prises pour clore ce chapitre. de sa vie avec le père de son enfant, Lucca.

Un autre lui a demandé comment il avait réussi à s’en sortir après leur séparation, une question qui est née de l’empathie face à la situation. « Ça n’a pas été facile. Évidemment, il y a eu ses jours forts d’impact, je ne pouvais pas le croire », s’est-il souvenu. Et il a avoué qu’il ne se sentait pas du tout heureux. « C’était une si belle relation où je me voyais comme une vieille femme avec lui », a-t-elle assuré calmement. « Je remercie Dieu et Jésus (Chyno) car malgré tout, j’ai passé neuf années merveilleuses à ses côtés, où j’étais heureux », a-t-il déclaré.

Une histoire qui se termine

Chyno Miranda et Natasha Araos ont entamé la procédure de divorce en octobre dernier, après neuf ans passés ensemble. Cependant, le couple a confirmé être séparé depuis septembre 2020. Dans une vidéo qu’ils ont publiée il y a trois mois, ils ont assuré qu’il y avait une crise dans leur mariage « Nous ne sommes plus en couple depuis plus d’un an », a confirmé Chyno dans la déclaration qui a fait avec Natasha. «Cette partie de la vidéo me donne beaucoup de sentiment. Je dois l’avouer et être honnête avec tout le monde. Je lui manque de respect en tant qu’épouse, je manque de respect à ma maison aussi », a-t-il ajouté pour confirmer que la séparation a été faite par une tierce personne.

Au début de la pandémie, Chyno a attrapé COVID-19, provoquant une neuropathie périphérique paralysée dont il a été difficile de se remettre complètement. L’ex-partenaire a assuré que Tashie était resté avec lui pour l’aider dans le processus ; Cependant, il semble qu’il soit temps pour elle de suivre une autre voie dans laquelle elle a elle-même et son fils en priorité.