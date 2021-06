L’ex de Cristiano a une liaison avec Kanye West

. Les anciens Cristiano et Bradley Cooper sortent avec l’ex-mari de Kim Kardashian

L’ex-mari de Kim Kardashian, le rappeur Kanye West, emménage déjà avec une nouvelle petite amie, à en juger par son apparence. West a récemment célébré son 44e anniversaire en France et a été vu avec le mannequin Irina Shayk en Provence.

Shayk est célèbre pour avoir été l’ex-petite amie du footballeur Cristiano Ronaldo pendant de nombreuses années et, plus récemment, l’ex-femme de l’acteur Bradley Cooper. Cooper et Shayk ont ​​une fille de quatre ans, Lea de Seine, et ils se sont séparés en 2019.

Le site TMZ a rapporté que leurs sources ont confirmé que West et Shayk sortaient ensemble, mais on ne sait pas si la relation est sérieuse. C’est la première fois que West est vu en public avec une autre femme depuis qu’il s’est séparé de Kim Kardashian.

Irina Shayk & Cristiano Ronaldo – Couple d’amoureux2014-05-26T23: 05: 47Z

Le plus célèbre des Kardashian a demandé le divorce en février 2021 et n’a dit que du bien de West en public. Elle a souhaité à son ex-mari un joyeux anniversaire sur Instagram, en écrivant “Love U for Life!” Avec une photo d’elle et West avec leurs enfants.

Khloe Kardashian a également publié une photo Instagram célébrant l’anniversaire de West, l’appelant son “frère pour la vie”.

Comment West et Irina Shayk se sont-ils rencontrés ?

Shayk connaît West depuis au moins 2010 lorsqu’il est apparu dans le clip de sa chanson “POWER”.

West parle également de Shayk dans les paroles de sa chanson “Christian Dior Denim Flow”. Les paroles disent : “Je veux voir Irina Shayk avec Doutzen.” Doutzen Kroes est un mannequin hollandais.

En avril dernier, Shayk, qui apparaît dans une vidéo pour une chanson de Marc Anthony et Romeo Santos, a été vu portant une chemise hommage DMX conçue par Balenciaga en collaboration avec West.

Shayk est en bons termes avec Cooper

Semblable à la relation de coparentalité entre West et Kardashian West, Shayk s’entend également bien avec son ex, Bradley Cooper. Cependant, Shayk n’aime pas le terme “coparentalité”. En mars 2021, elle a déclaré au magazine Elle : « Quand je suis avec ma fille, je suis à 100 % mère, et quand elle est avec son père, il est à 100 % son père. La parentalité partagée, c’est la parentalité.”

Kanye West – POWERMeilleur de Kanye West : goo.gl/2FXUVW Abonnez-vous ici : goo.gl/AgJE59 Clip vidéo de Kanye West interprétant POWER. (C) 2010 Roc-A-Fella Records, LLC2010-08-05T23: 55: 08Z

Le mannequin a également déclaré au magazine qu’elle n’aimait pas parler publiquement de sa séparation avec l’acteur de “A Star Is Born”. “Ma relation passée est quelque chose qui m’appartient et qui est privée”, a déclaré Shayk.

Page Six a rapporté que Cooper et Shayk ont ​​été vus emmener leur fille à des cours de russe ensemble en mars 2021. Shayk a été le premier mannequin russe à apparaître sur la couverture du magazine Sports Illustrated.

Shayk est également sorti avec le footballeur professionnel Cristiano Ronaldo. Le couple s’est séparé en 2015. Bonjour ! Le magazine a rapporté que peu de temps après la rupture, Shayk a potentiellement critiqué Ronaldo en suggérant qu’il était infidèle. Elle a dit : “J’aime les hommes honnêtes et j’aime un homme loyal envers les femmes.”

Bradley Cooper et l’ex Irina Shayk réunisBradley Cooper et Irina Shayk ont ​​eu des retrouvailles ! L’ancien couple a posé pour un cliché ensemble aux BAFTA de British Vogue après la fête ce week-end et l’acteur de 45 ans de “Star Is Born” était tout sourire lorsqu’ils ont été photographiés. Le mannequin de 34 ans a grésillé dans une robe Burberry beige qui comportait un corsage couvrant entièrement et… 03-02-2020T20: 22: 06Z

Que pense Kim Kardashian West de West et Shayk ?

Le Sun rapporte qu’une source proche de Kardashian West a déclaré que la mère de quatre enfants n’était pas perturbée par les rumeurs concernant son ex-mari et Shayk. La source a déclaré au Sun que Kardashian West “ne s’en soucie pas du tout, personne dans son entourage ne semble s’en soucier ou le croire. Même si c’est vrai, je doute qu’elle se sente bouleversée en ce moment.”

Romeo Santos – Yo Tú (Vidéo Officielle) ft. Marc AnthonyVidéo officielle de Romeo Santos ft. Marc Anthony interprétant “Moi aussi”. (C) 2015 Sony Music Entertainment US Latin LLC. Remerciements particuliers à GERDAU METALDOM pour l’utilisation de leur emplacement pour la vidéo Écoutez “Yo tambien” maintenant sur iTunes : smarturl.it/YoTambienRomeo Google Play : smarturl.it/FormulaRomeoGP Amazon : smarturl.it/YoTambienRomeoAmz Spotify : smarturl.it/ FormulaVol2Spotify Suivez Romeo : romeosantosonline.com/home/ facebook.com/RomeoSantosOfficial twitter.com/romeosantospage instagram.com/romeosantos plus.google.com/109290877071546548877/posts2015-01-23T23:00:03Z

Kardashian West et son ex-mari ont accepté la garde partagée de leurs quatre enfants. Quant à savoir si l’infidélité a joué un rôle dans le divorce, aucune des parties ne l’a dit publiquement. Une source proche de Kardashian West a déclaré à E : “Il n’y a pas eu d’aventures. Personne n’a rien fait de mal. Ils se sont séparés”.

