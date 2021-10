L’ex de Kayla Sessler est convaincu qu’il est le vrai père d’Izaiah dans un aperçu exclusif

Un ex-petit ami du passé de Kayla Sessler revient dans sa vie. La star de Teen Mom: Young & Pregnant reçoit un appel inattendu de l’ancien lycéen Ryan lors d’un aperçu exclusif de PopCulture.com de l’épisode de mardi, et il est convaincu même des années plus tard qu’il est le père du fils de Kayla, Izaiah, 4 ans, non son ex Stephan Alexander.

« Je suis tellement excitée que les choses soient enfin en place pour que Luke adopte Izaiah », dit-elle à propos de son fiancé actuel, Luke Davis. « Mais l’autre jour, j’ai reçu un texto bizarre d’un ex dont je n’ai pas entendu parler depuis longtemps, et il évoque des choses que je pensais que nous avions déjà résolues. » Kayla explique qu’elle et Ryan ne sont sortis ensemble que quelques mois au lycée lors d’une rupture de sa relation avec Stephan. À l’époque où elle était enceinte d’Izaiah, Ryan a demandé s’il était le père, mais elle lui a fait savoir que Stephan était en fait le père de son bébé. Apparemment, l’idée n’a pas collé, car Kayla révèle que Ryan lui a encore envoyé un texto à l’improviste disant qu’il voulait faire un test ADN pour Izaiah pour confirmer qu’il n’est pas son fils.

La demande est bizarre pour Kayla, qui plaisante si elle avait eu l’occasion de ne pas avoir de coparentalité avec Stephan, elle l’aurait prise il y a longtemps. « Je n’ai pas l’impression que Ryan est le père, parce que si je pensais que j’aurais fait ça, les gars, il y a si longtemps », dit-elle. « Je l’aurais fait dès la naissance d’Izaiah, car Stephan n’a pas été s- depuis le début. … donc si je pensais que Ryan était le père d’Izaiah, je l’aurais fait il y a longtemps. »

Kayla poursuit qu’après n’avoir pas eu de nouvelles de Ryan pendant si longtemps, c’est « un peu ennuyeux » qu’il ait attendu trop longtemps pour laisser tomber sa théorie de la paternité, mais elle est « toujours disposée à entendre ce qu’il a à dire ». La star de MTV, qui partage également sa fille de 2 ans Ariah avec Davis, prend l’appel de Ryan avec cette attitude à l’esprit, l’écoutant quand il révèle qu’il a le « sentiment » qu’Izaiah est son fils. « C’est juste quelque chose qui me préoccupait vraiment et qui me dérangeait vraiment », poursuit-il en demandant le test ADN. Kayla accepte de rencontrer Ryan et de discuter davantage du test, mais il est clair que l’intrusion de Ryan dans sa vie est tout sauf la bienvenue. Ne manquez pas l’histoire de Kayla sur Teen Mom: Young & Pregnant, diffusée les mardis à 21 h HE sur MTV.