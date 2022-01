L’ex de Khloe Kardashian Lamar Odom pèse sur le test de paternité de Tristan

« Aujourd’hui, les résultats du test de paternité révèlent que j’ai engendré un enfant avec Maralee Nichols », a déclaré Thompson sur les réseaux sociaux le 3 janvier. « J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, tant en public qu’en privé.

Je me suis adressé directement à Kardashian en lui disant: « J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

Le mois dernier, Nichols a dit à E! News qu’elle pensait que Thompson était célibataire, déclarant : « Je ne me serais jamais impliquée avec Tristan si je pensais qu’il était en couple. » À l’avenir, elle a déclaré: « Mon objectif est d’élever notre fils dans un environnement sûr, sain, aimant et privé. »

Thompson a déclaré dans un dossier judiciaire obtenu par E! News que « la seule fois où j’ai eu des rapports sexuels » avec Nichols en 2021, c’était en mars. « Je suis certain que si l’enfant est réputé être mon enfant, la seule date de conception était le 13 mars 2021, car c’était mon anniversaire », a-t-il déclaré à propos de leur « connexion ».