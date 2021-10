« L’ex de la princesse Beatrice comme famille à Sarah Ferguson » avant la rupture de la relation | Royale | Nouvelles

Les relations avec les membres de la famille royale dominent souvent les discussions avec les observateurs et les fans, beaucoup commentant avec qui les membres de la société pourraient sortir ensemble. Mais une fois qu’ils ont trouvé leur partenaire, la conversation se tourne rapidement vers l’avenir et ce qu’il pourrait réserver à ceux qui font partie de la famille la plus reconnaissable au monde. Beatrice, 33 ans, entretenait une relation à long terme avec le cadre d’Uber Dave Clark, avant de s’installer avec Edoardo Mapelli Mozzi.

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie secrète l’année dernière, en présence de sa grand-mère, la reine et le prince Philip, et a récemment accueilli leur premier enfant ensemble, Sienna Elizabeth.

Dans un communiqué, Béatrice a annoncé le nouvel ajout, ajoutant : « Tellement ravie de partager la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021, à 23h42, au Chelsea and Westminster Hospital, Londres.

« Merci à l’équipe de sages-femmes et à tout le monde à l’hôpital pour leurs merveilleux soins. »

Sa fille, le quatrième bébé royal à naître en 2021 après l’accouchement de Meghan Markle, Zara Tindall et de la princesse Eugénie, est la 12e arrière-petite-fille de Sa Majesté et la 11e sur le trône.

Mais avant sa relation avec Edo, Beatrice a passé une décennie avec Dave, une relation qui aurait laissé sa mère Sarah Ferguson, affectueusement connue sous le nom de Fergie, pour l’étiqueter « comme de la famille ».

Après la rupture du couple en 2016, une source a déclaré au Mail on Sunday : « Après 10 ans ensemble, Beatrice et Dave ont dû se demander pourquoi ils n’étaient pas mariés.

« Ils en ont parlé et ont décidé de prendre du temps pour réfléchir à l’avenir.

« Ils restent amis et la décision de rompre était mutuelle. »

JUST IN: Béatrice et Eugénie se fourniront une épaule sur laquelle s’appuyer

Une source a affirmé : « Béatrice est devenue beaucoup plus affirmée et confiante récemment.

« Elle a donné un ultimatum à Dave, mais cela s’est retourné contre lui parce qu’il ne lui a pas demandé de l’épouser.

« Ils ont tous les deux convenu qu’en l’absence de mariage dans leur avenir, il était temps de se séparer. »

Environ deux ans après leur rupture, Dave a épousé Lynn Anderson, et bien que le couple ait mis fin aux choses de manière amicale, Beatrice n’a pas été invitée au mariage.

La même année, les cloches du mariage sonnaient pour la sœur de Béatrice, Eugénie, qui marchait dans l’allée pour épouser son partenaire Jack Brooksbank.

Réfléchissant aux émotions que Béatrice a dû ressentir, la commentatrice royale Angela Mollard a déclaré à New Idea: « Une décennie ensemble – je pense que c’était probablement l’une de ces relations où elles étaient à l’aise, elles s’aimaient vraiment, mais il n’y avait tout simplement pas cette étincelle . »

Mme Mollard a ajouté: «Il a continué et a épousé quelqu’un dans [two years] de leur séparation.

« C’est toujours difficile – alors elle a perdu son petit ami, [then] sa sœur s’est mariée.