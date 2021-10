L’ex de Marlene Favela dédie un message émouvant à sa fille avant son anniversaire

« Elle n’a pas d’absence, ma fille a tellement de chance qu’elle a tout ce dont elle a besoin, peut-être que les gens ne vivent pas dans le même pays mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de proximité, l’amour, elle ne ressent pas ces absences. Oui à certains point il me dit ‘hey, maman, qu’est-ce qui s’est passé?’ On va lui parler tous les deux ‘c’est arrivé, on t’aime, on t’adore, on est tes parents mais la vie n’est pas décidée par nous' », avait-il alors déclaré.

Ce n’est pas la première fois que George Seely utilise les réseaux sociaux pour envoyer des messages à son ex-compagne ou à sa fille, la preuve en était récemment l’actrice et sa fille se sont enfuies à la plage, comme parmi les centaines de commentaires qu’ils ont loués La beauté de la petite fille, met en avant celle de son père, qui a réagi à la publication avec des émojis de cœur, précisant qu’il veut et respecte la mère de sa fille.

De plus, le 5 août, Marlene Favela fêtait ses 44 ans, mais au milieu de toutes les félicitations qu’elle a reçues de ses proches et de ses centaines de fans, les félicitations qu’elle a reçues de son ex-mari, qui lui a dédié un message spécial à cette date importante.

C’est via son compte Instagram officiel que l’homme d’affaires australien a partagé une photographie qui lit la phrase : ‘Joyeux anniversaire’ à côté d’un petit gâteau avec un papillon et une bougie.