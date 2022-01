L’ex de Meagan Good, DeVon Franklin, dit qu’il souffre d’un divorce

Suite à l’annonce de sa séparation avec sa femme Meagan Bon, Devon Franklin partage ses réflexions sur l’année à venir.

Le jour du Nouvel An, l’auteur s’est ouvert à ses abonnés, partageant une photo de lui en larmes sur Instagram. « J’ai pris cette photo il y a quelques mois », a-t-il écrit en légende de la photo du 1er janvier. « Je ne pleure pas vraiment, alors dans un moment de profonde douleur et de paix, j’ai pris cette photo. Elle capture le mieux ce que je ressens. »

« Je partage cela avec vous parce que c’est la façon la plus honnête de commencer cette année », a-t-il ajouté. « Très souvent, j’entame une nouvelle année avec toutes les choses que j’espère faire mieux et j’ai le sentiment de ‘Je n’en ai pas fait assez l’année dernière’ ou ‘Je ne suis pas assez, donc je dois le faire… Suite. ‘ Je brise ma dépendance au « nouveau » et m’efforce d’être pleinement engagé dans ce qui est « vrai ». «