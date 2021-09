L’ex de Sam Asghari réagit aux fiançailles de Britney Spears

L’ex de Sam Asghari, Mayra Veronica, lui adresse ses félicitations pour ses fiançailles avec Britney Spears. Elle a déclaré à TMZ qu’il avait marqué de gros buts avec Spears et abattu les ennemis qui prétendaient qu’Asghari était là pour l’argent de Spears. “Je me sens bien, je me sens très heureuse pour eux”, a-t-elle déclaré à Paps. “Il a finalement décroché le jackpot. Elle a décroché le jackpot aussi. C’est un gars vraiment, vraiment solidaire et après toutes les conneries qu’elle a vécues, elle le mérite.”

Asghari et Veronica remontent à 2015. Ils se sont séparés à un moment donné. C’est une chanteuse, mannequin, actrice et personnalité de la télévision américaine. Elle est apparue dans divers programmes télévisés espagnols.

TMZ note que l’équipe de Spears travaille sur un contrat de mariage pour le couple depuis les fiançailles. On ne sait pas quand le mariage aura lieu, mais c’est un rêve devenu réalité pour Spears qui a révélé au tribunal lors de son audience au conservatoire que c’était son rêve de se marier et de fonder une famille avec Asghari. L’icône de la pop est déjà maman de deux garçons, qu’elle partage avec son ex-mari Kevin Federline.

Spears et Asghari se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du clip “Slumber Party” de Spear. Depuis, ils sont inséparables.

Asghari, 27 ans, a pris son temps pour trouver la bague de fiançailles parfaite. PEOPLE Magazine rapporte que la bague est un diamant taille ronde de 4 carats avec une monture cathédrale en platine placée sur une bande d’argent ordinaire. Roman Malayev de Forever Diamonds NY a conçu la bague. Le manager d’Asghari, Brandon Cohen, a déclaré que Malayev “ne pourrait pas être plus heureux d’être impliqué et de créer cette bague unique en son genre”.

Asghari a également publié sa propre déclaration détaillant son processus. “Chaque créateur avec qui j’ai parlé de la bague était incroyable avec de bonnes idées, mais j’ai juste cliqué avec Roman – nous nous sommes vraiment connectés sur le design et il était aussi excité que moi de le rendre spécial – c’est pourquoi je l’ai choisi”, a-t-il déclaré. .