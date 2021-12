L’ex de « Sopranos » Jamie Lynn Sigler a été condamné à la prison

Le temps de Jamie-Lynn Sigler sur Les Sopranos a été consacré à des complots du crime organisé et maintenant l’un d’eux frappe près de chez lui. L’ex-mari de l’actrice, Abraxas « AJ » Discala vient d’être condamné à plus d’une décennie de prison pour avoir orchestré un programme d’achat d’actions élaboré. Radar Online rapporte que Discala, le premier mari de Sigler, a été condamné à 11,5 ans pour une opération d’achat d’actions de 300 millions de dollars. Par Page Six, Discala a également été condamné à payer 2 484 873 $ d’amendes liées au crime. Il devra également verser un dédommagement, qui sera déterminé à une date ultérieure.

Discala était le PDG d’OmniView Capital Advisors, qui n’existe plus. Il était également le gestionnaire financier de Sigler avant qu’ils ne se marient en 2003. Sigler a épousé Discala alors qu’elle n’avait que 22 ans. Ils ont divorcé deux ans plus tard en 2005. Elle n’est pas liée aux crimes de son ex-mari.

Selon certaines informations, Discala a été accusé du programme de « pompage et vidage » en mai 2018. Les procureurs affirment qu’il a artificiellement gonflé les actions à haut risque et les a vendues à des investisseurs ignorants avant que « les titres ne s’effondrent ». Le krach a finalement rendu les actions sans valeur.

« Discala a comploté pour manipuler l’activité commerciale des actions cotées en cents dans le cadre d’un stratagème visant à frauder le marché des valeurs mobilières et à investir des millions de dollars dans le public », a déclaré Breon Peace, avocat américain pour le district oriental de New York, dans un communiqué après la condamnation de Discala. « Avec la condamnation d’aujourd’hui, Discala a été tenu pour responsable de ses crimes et du préjudice qu’il a causé aux investisseurs », a-t-il ajouté.

Discala a promis de combattre le verdict. « De toute évidence, nous sommes déçus, mais nous pensons que nous avons de sérieux problèmes pour nos requêtes post-procès, nous allons donc continuer à nous battre au nom de M. Discala », a déclaré Charles Ross au moment de l’annonce des accusations en 2018 .

Sigler a joué le rôle de la princesse mafieuse Meadow Soprano dans la série dramatique emblématique. À propos de leur séparation, elle a déclaré à People Magazine en 2006 qu’elle avait tout simplement dépassé la relation. Discala a plus de 10 ans son aînée. « J’ai rencontré AJ quand j’avais 19 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j’avais presque 21 ans. Mais depuis le jour où je l’ai rencontré, il était l’homme de ma vie. Je suis donc passé du lycée à la prise en charge de mes parents par mes parents. AJ étant ce gardien », a-t-elle expliqué à l’époque. « Maintenant, à 24 ans et à nouveau célibataire, vous en apprenez beaucoup sur vous-même. C’est le moment de découvrir ce que veut Jamie. Qui est Jamie. Mais avec AJ et moi, il n’y a pas de haine, il n’y a pas de colère. Je l’aime toujours beaucoup . Je sais qu’il m’aime. C’est juste ce qui est le mieux pour nous deux. «