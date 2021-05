L’ex de Soulja Boy le poursuit – Elle prétend qu’il l’a battu en causant une fausse couche! ⋆ 10z viral

Garçon Soulja

*Garçon Soulja est de retour dans les gros titres et non pas pour sa musique, mais cette fois sur de nouvelles revendications choquantes.

Selon TMZ, le rappeur est poursuivi par son ex qui prétend avoir été battu par l’animateur, ce qui l’a amenée à faire une fausse couche.

Dans le procès obtenu par le site d’information, la femme qui a déposé sous le pseudonyme de Jane Doe pour protéger son identité, affirme avoir été victime de violences conjugales pendant des années aux mains de Soulja Boy. Elle affirme que pendant la grossesse de son enfant en 2015, il est devenu violent après une simple conversation. Elle a dit qu’il l’aurait frappée au visage et à la poitrine jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus se tenir debout. Elle déclare également que les coups de poing l’ont fait tomber au sol, où elle a recourbé son corps pour protéger son ventre tout en utilisant ses mains pour se protéger la tête. Elle a déclaré que Soulja lui avait également donné des coups de pied sur tout le corps, en particulier à l’estomac, et a déclaré peu de temps après avoir fait une fausse couche, rapporte TMZ.

