L’ex de Teddy entre, et trois insulaires ont Covid ?! 10z viral

Bienvenue dans le résumé des potins de The Tab’s Love Island 2021, vous apportant le drame le plus insignifiant, les rumeurs les plus scandaleuses et les exclusivités tabloïd les moins crédibles du Web.

Un sondage dit que Millie et Liam gagneront ce soir

Ce soir, Love Island 2021 se termine. La grande finale est là et nous verrons qui seront couronnés gagnants et s’ils voleront ou partageront le prix de 50 000 £. Selon un sondage réalisé par le Sun, Millie et Liam seront les gagnants, par une victoire écrasante. La publication a interrogé plus de 50 000 téléspectateurs et plus de la moitié ont déclaré que leur vote appartenait au couple. Chloé et Toby sont arrivés deuxièmes, mais avec beaucoup moins de votes.

Chloé et Toby ont reçu 24,37 % des voix, Faye et Teddy 24,08 % et Kaz et Tyler n’ont reçu que 4,13 % des voix.

Liberty est le premier Islander 2021 à atteindre un million de followers sur Instagram !

La semaine dernière, Liberty et Jake ont marché depuis la villa de Love Island, quelques jours seulement avant la finale. Mais après son départ, la jeune femme de 21 ans est devenue la première candidate de Love Island 2021 à atteindre le million de followers sur Instagram ! Depuis la villa, elle a annoncé sur sa page qu’elle avait un nouvel agent et qu’elle est maintenant sous Neon Management – ​​la même entreprise qui s’occupe de sa compatriote de 2021, Lucinda Strafford.

L’ex de Teddy dit qu’il est « arrogant » et qu’il ne correspond pas à Faye

L’ex de Teddy Soares est sorti et a dit quelques mots très forts sur lui et sa relation avec Faye. Elle l’a qualifié d'”arrogant et vide de sens” et a déclaré qu’il n’avait “pas de couilles ni de colonne vertébrale”. Flora Waterhouse, qui est sortie avec Teddy pendant un an, a déclaré qu’elle pensait qu’il simulait sa relation avec Faye, parce qu’il lui avait dit qu’il détestait les “fausses” filles.

Elle a confié au Sun dimanche : « Teddy a passé toute sa vie à se faire dire qu’il était magnifique. Mais ce n’est pas bon si vous n’avez pas la personnalité pour le sauvegarder – et il n’en a pas. Il est très doué pour discuter et être charmant, mais il n’a pas de couilles ni de colonne vertébrale. Vous pouvez le voir à la façon dont il s’assoit juste derrière Faye alors qu’elle lance les autres.

«Il est resté très calme quand cela s’est produit. Mais il aurait bouilli à l’intérieur, car il déteste ne pas pouvoir contrôler une situation, et il ne peut pas contrôler Faye. J’ai été surpris quand il est allé la chercher, car il m’a dit qu’il détestait les filles qui étaient fausses et qu’il aimait le look naturel. Il a dit la même chose à ma mère aussi. Il dirait qu’il n’aimait même pas les filles très maquillées. Faye est donc l’opposé de qui je m’attendrais à ce qu’il aille.

« Peut-être qu’il l’aime vraiment, peut-être qu’il est juste là pour les votes. Mais je ne pense pas qu’ils dureront cinq minutes à l’extérieur de la villa. Ils ne sont certainement pas compatibles du tout. Probablement la dernière chose qu’il voudrait dans une relation est le drame. Alors quand il dit qu’il aime le côté fougueux de Faye, je pense que c’est des conneries.

Elle a ajouté qu’il avait une heure de retard pour leur premier rendez-vous ensemble et pense qu’il est “un cadeau de dieu pour les femmes”. « Au fil du temps, j’ai réalisé qu’il était arrogant et vide de sens. Il s’est avéré qu’il n’était qu’un joli petit garçon qui boude quand il n’obtient pas ce qu’il veut », a-t-elle déclaré. OUAIS.

La mère de Millie a invité Liam à emménager gratuitement avec eux après Love Island !

Millie et Liam ont exprimé à plusieurs reprises que de tous les couples restants, ils auront la distance la plus éloignée l’un de l’autre à l’extérieur. Millie est originaire d’Essex et Liam est du Pays de Galles, la mère de Millie ayant déclaré dans l’émission hier soir qu’elle l’avait googlé et que le couple vivait à trois heures l’un de l’autre.

Cependant, sa mère semble penser que ce n’est pas du tout un problème, car elle a proposé à Liam d’emménager avec eux ! S’adressant au Sun, la mère de Millie, Esme, a admis que le couple pourrait avoir des difficultés avec une relation à distance. Elle a déclaré : « Les relations à distance peuvent être difficiles. Il [Liam] pouvoir emménager dans ma maison et ne pas avoir à payer de loyer. Je l’aime vraiment bien. Je suis un bon juge de caractère et je pense que c’est un gars vraiment sympa et je pense qu’il est authentique. D’après ce que j’ai vu de lui, il a l’air d’être un garçon vraiment adorable.

MIGNONNE. ??

Amy de Casa Amor testée positive au Covid

Selon les rapports, l’insulaire Amy Day sous-évaluée a été testée positive pour Covid-19. Il a également été affirmé que deux autres insulaires avaient depuis contracté le virus. Amy a dîné au restaurant STK à Londres la semaine dernière, aux côtés des insulaires Hugo Hammond, Aaron Francis, Harry Young, Brad McClelland, Georgia Townend, AJ Bunker, Chuggs Wallis, Lillie Haynes, Jack Barlow, Medhy Malanda, Danny Bibby, Sam Jackson et Lucinda Strafford.

Une source a déclaré exclusivement à MailOnline: «Après plusieurs nuits après la quarantaine, Amy a commencé à se sentir mal au début de la semaine et a progressivement empiré, se sentant malade, mal à la gorge et généralement épuisée. Elle a fait un test de flux latéral et l’a suivi d’un test PCR qui a confirmé qu’elle avait Covid. Amy a eu son premier vaccin avant Love Island et devait avoir son deuxième ce week-end. Elle est maintenant isolée mais se sent mieux. Amy a évité d’avoir Covid tout au long de la pandémie, il est donc malheureux de l’avoir maintenant, d’autant plus qu’elle avait des auditions à venir. »

Le Sun rapporte que deux autres insulaires ont été testés positifs après les retrouvailles.

Laura Whitmore a apparemment été payée 600 000 £ pour avoir accueilli l’émission cette année

Mais elle est allée à la villa environ trois fois ?

Laura Whitmore a été payée 600 000 £ pour avoir présenté #LoveIsland cette année et s’est présentée à la villa TROIS fois. C’est le type de travail que je veux tbh pic.twitter.com/rnOEXIuiOt – M. (@_MPhillips96) 22 août 2021

Les gens pensent que Mary a déjà zoné Aaron

Après leur apparition sur Aftersun, les gens pensent que Mary a mis fin aux choses avec Aaron. Après avoir été largués de la villa, le couple a déclaré qu’ils avaient prévu des rendez-vous et étaient ravis de voir où en étaient leur relation. Cependant, lors de l’émission d’hier soir, Mary semblait un peu moins enthousiaste, en disant: “Je pense que nous allons juste rentrer à la maison, quand nous serons de retour dans le monde réel et que les choses seront plus normales, nous verrons comment ça va, mais je me suis définitivement fait un meilleur ami ici ». Interrogée sur leur avenir ensemble, Mary a répondu : « Nous verrons comment ça se passe. »

Bien qu’elle ne semble pas aussi positive qu’avant, lors de son entretien de sortie de la villa, elle a clairement indiqué que l’une des choses qu’elle aimait le plus chez elle et Aaron, c’est qu’ils ont beaucoup en commun et qu’ils sont aussi amis. Donc, je suppose que nous devrons surveiller cet espace.

Jake a répondu aux affirmations selon lesquelles il est un joueur de jeu

Jake a critiqué toute affirmation selon laquelle il était un joueur de jeu pendant son séjour dans la série. On l’appelait constamment “faux”, un “showman” et les gens disaient qu’il jouait aux caméras avec ses sentiments envers Liberty. Sur Aftersun, il a déclaré: “Si je devais jouer à un jeu, je serais toujours là.” Il a déclaré que les affirmations l’avaient blessé, ajoutant: “C’est ce qui m’a le plus touché.” Liberty a ajouté: “Ce que Jake et moi avions pour commencer était authentique, nous avons traité les choses différemment.”

Lillie a confirmé qu’elle sortait avec son camarade de Casa Amor Islander Jack

La démarreuse du drame de Casa Amor, Lillie Haynes, avait précédemment déclaré qu’elle craquait avec son compatriote insulaire de Casa Amor, Jack Barlow. Maintenant, le couple a confirmé leur romance après avoir été photographiés se tenant la main assistant à un événement ensemble.

Lillie Haynes tient la main de Jack Barlow lors d’un événement au restaurant https://t.co/Fi49UGUAsV via @DailyMailCeleb – stephen farrell (@stephenstanley) 23 août 2021

Il y aura un épisode supplémentaire après la finale !

C’est officiel! Ce soir ne sera pas notre dernière dose de Love Island 2021, car le spectacle des retrouvailles sera de retour cette année. L’épisode supplémentaire était un rattrapage annuel explosif avec les Islanders de cette année-là, mais ne s’est pas produit depuis la série 2019. Il voit les insulaires réunis et réunis dans une pièce pour discuter des moments les plus dramatiques de la série et nous donner des mises à jour sur l’évolution des relations depuis la fin de la série ou depuis que les insulaires ont été largués. Une source proche de l’émission a déclaré au Sun : « Les retrouvailles seront filmées après la finale la semaine prochaine. L’épisode supplémentaire donnera aux fans un aperçu de leurs couples préférés alors qu’ils affrontent le monde extérieur.

Love Island 2021 continue sur ITV2 à 21h ce soir.

