L’ex de “Teen Mom 2” aurait signé un nouveau contrat pour une série, exaspérant une star

Teen Mom 2 aura une nouvelle star au retour de la série. Chris Lopez, le père de deux des enfants de Kailyn Lowry, a finalement signé un contrat avec MTV pour jouer dans la série après avoir fait sa première apparition non floue dans la série la saison dernière. Lowry ne serait cependant pas satisfait de cela. Lowry et Lopez partagent deux fils, Lux, 4 ans, et Creed, 1 an. Lowry partage également Isaac, 11 ans, avec Jo Rivera, et Lincoln, 7 ans, avec Javi Marroquin.

Une source de production a déclaré vendredi à The Ashley’s Reality Roundup que Lopez avait finalement signé un accord avec MTV après des années de déclin des offres. Il serait payé environ 2 000 $ par épisode. Une “apparition” dans l’émission est méritée lorsque Lopez apparaît physiquement dans l’émission ou si sa voix est entendue. Le contrat a été signé il y a quelques semaines seulement. Quand Lowry en a entendu parler, elle était en colère, a déclaré une source à The Ashley.

“Quand Kail a découvert que Chris recevait maintenant de l’argent pour apparaître dans l’émission, elle était très contrariée et a envoyé un texto [one of the higher-up producers] et a dit que c’était irrespectueux de leur part d’avoir donné un contrat à Chris et de ne même pas lui avoir prévenu, surtout après toutes ces années”, a déclaré la source. “Kail n’était pas content que Chris va encaisser un opportunité créée par elle.”

Lopez est apparu dans l’épisode Teen Mom 2 du 13 juillet, marquant la première fois qu’il était dans la série sans que son visage soit flou, note InTouch Weekly. Cet épisode a vu Lowry et Lopez se battre pendant que Lowry ramassait Creed. “Ils peuvent vous entendre. Ils peuvent vous voir. Vous serez dans la série”, a-t-on entendu dire à Lopez. « J’espère qu’ils te montreront… ils peuvent. Ils peuvent te montrer.

Alors que Lopez n’était pas apparu dans Teen Mom 2 avant cet épisode, il tirait profit de son lien avec la série avec ses discussions sur la pression sur le TSPT avec des papas célibataires. Il a même invité Briana DeJesus, co-star de Teen Mom 2 de Lowry, dans l’émission en avril. Maintenant que Lopez est sous contrat chez MTV, The Ashley rapporte que MTV pourrait utiliser l’audio du podcast, même s’il a été enregistré il y a des mois. “MTV n’était pas là pour filmer quand Briana a fait le podcast de Chris”, a déclaré une source au média. « En fait, Briana n’a pas vraiment dit à aucun producteur qu’elle le faisait. Ils l’ont découvert après l’enregistrement.

La querelle de longue date de Lowry et DeJesus ne s’est intensifiée que ces derniers mois. En juillet, Lowry a déposé une plainte en diffamation contre DeJesus pour les commentaires que DeJesus a faits dans une interview et sur Instagram sur les raisons pour lesquelles Lowry n’a pas été vu dans l’épisode du 8 juin de Teen Mom 2. Après le procès, DeJesus a qualifié Lowry d'”hypocrite” sur Instagram et a défini les mots “audace, ringard, imposteur et stupide b-” pour ses disciples.

Au milieu de cette situation, Lowry et Marroquin semblaient se réunir, cinq ans après leur divorce. Le représentant de Lowry a ensuite abattu les rumeurs selon lesquelles ils se sont réconciliés. “Kail et Javi ne sont PAS de nouveau ensemble, mais ils sont très dévoués à une relation de coparentalité positive et saine pour leur fils, Lincoln”, a déclaré le représentant. “Ils sont tous les deux fortement impliqués dans ses activités de football, ce qui les a amenés à passer plus de temps ensemble.”