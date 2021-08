L’ex de Tiger Woods révèle les détails d’un accord de non-divulgation de plusieurs millions de dollars

L’ex de Tiger Woods, Rachel Uchitel, révèle les détails de son accord de règlement de 8 millions de dollars avec la superstar du golf pour garder les détails de leur liaison secrets. La star de télé-réalité de 46 ans a parlé au New York Times des défis auxquels elle a été confrontée au cours des années qui ont suivi l’affaire. Elle a dit qu’elle avait signé un NDA de 30 pages en 2009 peu de temps après avoir été démasquée pour l’affaire.

“Ses avocats disent:” Nous voulons tous vos SMS et voici le prix “, et vous êtes comme” Vissez-vous “et vous passez en mode deal-maker et tout d’un coup, c’est le reste de votre vie”, Uchitel a déclaré au New York Times, selon le New York Post. Selon l’accord, Uchitel ne pouvait pas « directement ou indirectement, verbalement ou autrement » discuter du « mode de vie, des penchants, des coutumes, de la conduite privée, de la forme physique, des habitudes, des questions sexuelles, des questions familiales » avec qui que ce soit, « y compris, mais sans s’y limiter, , membres de la famille, parents, connaissances, amis, associés, collègues, journalistes.

En échange de son silence, Uchitel a reçu 5 millions de dollars et 3 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années. Cependant, l’ancienne hôtesse de boîte de nuit affirme qu’elle n’a collecté que 2 millions de dollars en raison des frais d’avocat et des taxes.

“Je l’ai eu avec les NDA”, a déclaré Uchitel. « Dix ans plus tard, les gens parlaient encore de moi en tant qu’acteur dans une histoire dont je n’avais jamais parlé. J’avais l’impression qu’il était temps de prendre les rênes.” Uchitel a déclaré que Woods avait toujours un impact sur ses finances, sa carrière et sa vie amoureuse. Elle est apparue dans le documentaire Tiger de 2019 diffusé sur HBO et a parlé de l’affaire.

“Une nuit, je travaillais au club et j’ai vu Tiger siroter son verre sans parler à personne”, a-t-elle déclaré dans le documentaire, par US Weekly. «Alors que je partais, il a pris mon numéro de téléphone et la voiture n’était probablement même pas arrivée au feu au coin de la rue, il a commencé à m’envoyer un texto. Il a dit quelque chose comme : « Quand puis-je vous revoir ? C’était intimidant, c’était Tiger Woods. Je savais qu’il était marié, je savais qu’il avait des responsabilités. Il a dit : ‘Je veux que tu prennes l’avion pour Orlando et je viendrai te voir là-bas.’ » Woods se remet actuellement des blessures qu’il a subies dans un accident de voiture en février.