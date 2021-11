L’ex de Travis Barker commente ses fiançailles

Kourtney Kardashian : l’ex de Travis Barker réfléchit à leur relation | INSTAGRAM

Si vous connaissez le célèbre batteur de blink-182 Travis aboyeur Vous savez sûrement qu’il s’est récemment fiancé à Kourtney Kardashian, l’une des sœurs aînées de la famille Kardashian Jenner et ancien partenaire de son désormais fiancé a décidé de prendre un moment pour commenter leur relation et leur annonce de fiançailles.

Il a été son ex Shanna Moakler la critique dans une vidéo parlant de ses pensées concernant Travis, qui étaient pour la plupart « sombres ou salés », pour le dire de manière négative.

Vous vous souvenez sûrement quand Mariah Carey fait comme s’il ignorait l’existence de Jennifer Lopez dans une interview, une situation très intelligente laissant entendre qu’il ne s’intéressait pas du tout aux partenaires de son ex.

C’est lors d’une interview avec Page Six que Shanna a utilisé la stratégie de Mariah, bien sûr en plaisantant.

« Est-ce qu’ils se sont vraiment fiancés ? »A déclaré l’ancienne lorsqu’on l’a interrogée sur la relation entre ces deux célébrités, assurant qu’elle n’en avait pas entendu parler, sûrement elle l’a fait, mais elle n’a pas voulu l’accepter.

Bien sûr, Kourtney et Travis ne forment pas un couple discret, tous deux très connus et avec une médiatisation assez large des spectacles, en fait leurs fiançailles s’apparentaient à un repas romantique, considéré ainsi par certains internautes qui observaient les roses et les bougies blanches dans une plage ajuste la soirée, comme s’il s’agissait d’une fiction.



Shanna Moakler s’est exprimée et n’a pas pu s’empêcher de montrer ses sentiments à propos de la nouvelle.

Bien sûr, Shanna a également abordé à nouveau le sujet et a exprimé qu’elles se méritaient l’une l’autre.

De plus, elle s’amusait aussi beaucoup avec le fait que Travis apparaîtra dans la nouvelle série des Kardashian qui sera diffusée sur Hulu, une situation qu’elle juge importante pour leur relation : « J’espère qu’il a une bonne cote , dit-elle d’un ton pas sérieux.

Il semble qu’il n’ait pas très bien pris les choses et qu’il ait dû s’exprimer de cette façon pour peut-être apaiser un peu la frustration ou on ne sait pas exactement quel est le sentiment qu’il a vraiment.