L’ex de Travis Barker critique sa relation avec Kourtney Kardashian pour avoir « copié » des moments romantiques

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont fait leurs valises sur le PDA depuis qu’ils ont rendu public leur relation le jour de la Saint-Valentin, alimentant même les rumeurs de fiançailles. L’ex-femme du batteur de blink-182, l’ancienne Miss USA et Playboy Bunny Shanna Moakler, n’a pas été très satisfaite de leur statut d’aimée et a ombragé le couple tout le long du chemin. Dans sa dernière interview avec Us Weekly, Moakler a affirmé que Barker “recyclait” les films de leur romance sur Kardashian. “Je ne suis pas dérangé par eux et je ne les trouve même pas scandaleux ou quoi que ce soit d’autre”, a-t-elle assuré aux lecteurs. “Comme, si vous êtes amoureux et que vous voulez le montrer, allez-y.”

“Ce qui était bizarre, c’est qu’ils publiaient à propos d’un film [True Romance] que Travis et moi nous sommes essentiellement liés”, a expliqué Moakler. “Je l’ai appelé Clarence dans le film. Nous avons nommé notre fille d’après le personnage de l’Alabama dans le film. J’ai marché dans l’allée jusqu’à « You’re So Cool » de True Romance. Notre première danse à notre mariage était sur la chanson d’amour de True Romance.”

Moakler a également affirmé que les mouvements que Barker avait faits pour l’anniversaire de Kardashian étaient très similaires aux cascades qu’il avait faites pour elle dans le passé. “Ensuite, comme avoir le survol de la bannière, qui est documenté dans notre émission télévisée, Meet the Barkers”, a-t-elle déclaré. “Je viens de dire que je pensais que c’était un peu bizarre.”

Bien qu’elle pèse fréquemment sur la relation de Barker et Kardashian, elle affirme qu’elle choisit de se concentrer sur elle-même. “Je suis avec mon petit ami, Matthew [Rondeau]. Je suis super content. Nous sommes dans un si bon endroit et les choses que je crée avec lui, je ne recycle pas de ma relation passée”, a-t-elle déclaré, faisant de l’ombre à son ex et à son nouveau copain.

Moakler s’est opposé à la décision de Barker de se faire tatouer en l’honneur de Kardashian, d’autant plus qu’il a dissimulé son tatouage pour elle. “Je pense que c’est de mauvais goût que votre nouvelle petite amie reste assise là pendant que vous mettez une tête de mort sur mon nom et que vous le publiez”, a déclaré Moakler. « Mais pourquoi en parler si vous n’essayez pas de me faire de l’ombre ? Et puis, bien sûr, vous savez, mes enfants voient ça. Ils voient leur père insulter leur mère, vous savez ? »

“Je n’ai aucun sentiment envers l’un d’eux, comme, je ne suis pas jaloux d’eux [Travis and Kourtney], je ne pense pas à eux », a conclu Moakler. « Comme si j’étais en couple avec Matthew et que nous faisions notre propre truc. S’ils veulent s’enfuir au coucher du soleil comme par tous les moyens, mais vous savez, ne vous aliénez pas mes enfants dans le processus. » La fille de Moakler, Alabama, a récemment critiqué sa mère sur Instagram, en écrivant : vie. Pouvez-vous arrêter de la peindre comme une maman incroyable ? Vos mamans ont demandé à vous voir le jour de la fête des mères [because] le mien pas ? J’ai fini de garder le secret.” Son fils Landon a également écrit sur TikTok que “notre mère n’a jamais été dans notre vie et n’est pas là pour nous comme notre père l’est.”