L’ex de Tristan affirme que le fils de Yahir n’est pas bisexuel et qu’il fait semblant pour de l’argent – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le fils de Yahir a rompu avec son petit ami et il a assuré qu’il l’avait trahi. « Il nous a tous trompés », a-t-il déclaré.

C’est lors d’une interview pour l’émission « Chisme no like » qu’Axel Martínez, ancien partenaire de Tristán Othón, le fils de Yahir, a avoué qu’il l’avait utilisé pour obtenir de l’argent pour acheter de la drogue et de l’alcool.

« Si je l’ai aidé c’est parce qu’il m’a dit qu’il allait créer une entreprise avec sa mère », a expliqué Axel Martínez, cependant, maintenant qu’ils ont mis fin à leur relation, le fils de Yahir partage des histoires sur son compte Instagram, « gaspillant » de l’argent.

Rappelons-nous que Tristán Othón a commencé à partager du contenu pour adultes avec son ancien partenaire, via son compte OnlyFans, cependant, maintenant qu’ils se sont séparés, le fils de Yahir a dépensé son argent en vices.

«Quand je l’ai rencontré, il était dans la rue, maintenant qu’il a de l’argent, il ne télécharge que de l’alcool et gaspille. Il m’a écrit dans un plan de paix et j’espère qu’il fera ce qu’il a dit qu’il allait faire avec l’argent », a-t-il déclaré.

Le fils de Yahir n’est pas bisexuel, dit son ex-partenaire

L’ex-petit ami du fils de Yahir, a affirmé que Tristán Othón n’est pas bisexuel, mais hétérosexuel et a fait valoir que c’était un canular pour le convaincre de créer du contenu sexuel ensemble.

« Il nous a tous trompés, moi y compris », a révélé Axel Martínez.

Il a avoué qu’ils n’avaient eu de relations sexuelles qu’à deux occasions, au cours desquelles ils ont été enregistrés pour les partager plus tard sur son compte OnlyFans.

« Deux fois, nous avons eu des relations sexuelles et les deux fois, il a voulu que le moment soit enregistré et utilisé comme contenu pour OnlyFans », a déclaré l’ancien partenaire du fils de Yahir.

Comme indiqué, il lui a avoué qu’il n’aimait pas vraiment les hommes.

« Il l’a apprécié, il l’a apprécié, mais en dehors des caméras, il n’a jamais voulu interagir, cela m’a semblé très étrange, jusqu’à ce qu’à la fin il se soit démasqué et il était comme il est vraiment et il m’a dit ‘J’en ai marre prétendre quelque chose que je ne suis pas.

Comme l’a révélé l’ex-petit ami du fils de Yahir, Tristán Othón pourrait souffrir d’une maladie psychiatrique : « Je ne suis pas un expert mais je soupçonne qu’il a un trouble de la personnalité multiple », a conclu le jeune producteur.