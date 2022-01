L’ex de Tristan Thompson dépense gros pour un manoir au milieu d’un drame de paternité avec Maralee Nichols

Quelques jours après que la star de la NBA Tristan Thompson s’est excusée d’avoir mis une autre femme, Maralee Nichols, enceinte au cours de sa relation intermittente avec Khloé Kardashian, The Sun rapporte que l’ex de Thompson, Jordan Craig, a dépensé des millions pour un nouveau pad de LA. Craig est la mère de l’aîné des enfants de Thompson, un fils nommé Prince. Craig, blogueur lifestyle et passionné de santé, a donné naissance à Prince en 2016. Il a été largement rapporté que Thompson a quitté Craig pour Kardashian alors que Craig était enceinte de six mois de Prince, ce que Thompson nie. Quel que soit le drame, Craig n’a pas sauté un battement.

Craig, 30 ans, a acheté un manoir de quatre chambres, trois salles de bain et demie, 3 586 pieds carrés pour 3,1 millions de dollars avant que le dernier scandale de tricherie de Thompson ne soit rendu public. Les dossiers de la propriété montrent que Craig a contracté un prêt de 2,48 millions de dollars, laissant entendre qu’elle a payé 500 000 dollars pour l’acompte. Sa nouvelle maison comprend une piscine à débordement, un spa, des terrasses avec vue sur la ville, un ascenseur privé, un bar et un garage détaché pour trois voitures. Elle comprend également un salon à deux étages avec des baies vitrées tandis que sa suite principale comprend un dressing et une vue imprenable sur la ville.

Thompson est au centre de scandales depuis qu’il aurait abandonné Craig pour Kardashian. Craig n’a jamais abordé publiquement le scandale et a apparemment continué sa vie en continuant à se concentrer sur sa carrière et son fils. Prince a passé du temps avec sa sœur True, que Thompson partage avec Kardashian.

Kardashian et Thompson ont rompu plusieurs fois au cours de leur relation de cinq ans. La première est survenue quelques semaines seulement avant qu’elle ne donne naissance à True lorsque des séquences vidéo de Thompson embrassant d’autres femmes dans un club ont refait surface. Ils se sont réunis après la naissance de True. Ils se sont à nouveau séparés après avoir embrassé Jordyn Woods, l’ancien meilleur ami de la sœur cadette de Kardashian, Kylie, pour se réconcilier à nouveau au milieu de la quarantaine des coronavirus. La scission finale est intervenue en juillet 2021 lorsque des rapports ont révélé que Thompson était avec un autre modèle Internet.

Nichols a déposé une plainte en paternité contre Thompson à la fin de l’année dernière, affirmant qu’ils avaient eu une relation de cinq mois au cours de laquelle elle est tombée enceinte. Thompson a insisté sur le fait que Nichols était un coup d’un soir. Quoi qu’il en soit, un test de paternité a prouvé qu’il est le père de son fils.

Craig a également un autre lien avec les Kardashian en dehors de Khloe. Elle a été brièvement mariée au rappeur Tyga, l’ex de Kylie.