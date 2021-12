L’ex-directeur de funérailles de Pennsylvanie qui a mal manipulé des cadavres est désormais accusé d’avoir maltraité des animaux: rapport

Un ancien directeur de pompes funèbres de Pennsylvanie qui purge actuellement une peine de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir abusé de cadavres, fait maintenant face à des accusations d’avoir négligé des animaux sur sa propriété, selon des informations.

Le suspect, identifié comme Andrew Scheid, 50 ans, du comté de Lancaster, aurait laissé un veau mourir de faim et de déshydratation début novembre, et n’a pas fourni suffisamment de nourriture et d’eau pour deux autres vaches et un chat, selon la police de Manor Township, LancasterOnline.com a signalé.

Les deux vaches survivantes pesaient chacune environ 100 livres de poids insuffisant, selon le rapport.

Les autorités ont enquêté sur l’état des animaux après qu’un informateur les ait alertés, selon le rapport.

UN ADOLESCENT DE PENNSYLVANIE ACCUSÉ D’HOMICIDE APRÈS AVOIR TIRÉ SON FRÈRE, 5 ans, DANS « UN ACTE INTENTIONNEL », DIT LE PROCUREUR

Scheid fait face à des accusations de cruauté aggravée, de crime au troisième degré et de trois chefs de négligence, qui sont des infractions sommaires, selon le journal.

Sa petite amie, identifiée comme Cassandra Byers, a reçu une citation dans l’affaire parce qu’elle était co-gardienne des animaux, selon WHP-TV de Harrisburg, en Pennsylvanie.

Andrew Scheid, 50 ans, fait face à des accusations de cruauté envers les animaux, selon les autorités. (Bureau du procureur du district du comté de Lancaster)

Dans une affaire distincte, Scheid a été condamné le 29 novembre à purger une peine de trois à 12 mois de prison après avoir plaidé coupable le 1er octobre à quatre chefs d’abus de cadavre et sans contestation sur quatre chefs de falsification d’informations sur des certificats de décès, selon LancasterOnline.com .

Scheid a également été condamné à neuf mois d’assignation à résidence à la fin de sa peine de prison, plus cinq ans de probation, et a été condamné à payer 9 456 $ en dédommagement plus des travaux d’intérêt général, selon le rapport.

Selon les autorités, alors qu’il dirigeait un salon funéraire, Scheid a laissé les corps se décomposer, rendant au moins un cadavre inéligible aux dons d’organes, et a procédé à des incinérations à des dates autres que celles indiquées sur les documents, selon le rapport.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le jour de la condamnation de Scheid, son avocat, Michael Winters, a affirmé que Scheid souffrait de dépression ces dernières années.

Le conseil d’administration des pompes funèbres de l’État avait reçu des plaintes concernant Scheid remontant à 2015, a rapporté LancasterOnline.com.

L’État a révoqué les licences funéraires de Scheid en janvier 2000 et en mai de cette année, un juge lui a interdit de travailler en tant que directeur ou superviseur de pompes funèbres ou de chercher de nouvelles licences pour l’un ou l’autre rôle, selon le rapport.

Scheid purge actuellement sa peine dans la prison du comté de Lancaster, a rapporté WHP.