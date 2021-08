L’ex-directeur de la CIA compare les partisans de Trump aux talibans

in

L’ancien directeur de la CIA, le général Michael Hayden, a été largement critiqué pour un retweet qui signalait qu’il assimilait les partisans du président Trump aux États-Unis aux talibans en Afghanistan.

Jeudi, Hayden a retweeté une image divisée. Le haut montrait des militants islamiques vêtus de noir agitant des armes et des drapeaux depuis une file de voitures avec comme légende : « Leurs talibans ». En dessous se trouvait une file de camionnettes hissant des drapeaux américains et des drapeaux « Trump 2020 » avec la légende : « Nos talibans »

Hayden est un général quatre étoiles à la retraite de l’US Air Force qui, à divers moments, a été directeur de la National Security Agency, directeur adjoint principal du renseignement national, en plus d’être directeur de la CIA.

Alors que certaines des réponses semblaient concorder avec le sentiment de Hayden – que les partisans de Trump et les talibans sont essentiellement les mêmes – la grande majorité était critique.

“Wow. Je déteste beaucoup”, a tweeté un utilisateur.

BIDEN DEMANDE AUX TALIBAN D’ASSURER LE « BIEN-ÊTRE » DES AFGHANS

“Wow, avec toute votre expérience, si vous ne pouvez pas faire la différence entre une menace réelle et un battage médiatique… et retweeter cette merde ? Plus marécageux que la plupart”, a écrit un autre utilisateur.

“La CIA est une blague”, a lu un autre Tweet.

Le tweet de Hayden est intervenu alors que les talibans reprenaient le contrôle de l’Afghanistan après le départ de l’armée américaine de ce pays après près de 20 ans.

Plus tôt cette année, la CIA a agacé Twitter avec une vidéo de recrutement que beaucoup ont ridiculisée comme étant « pleine de propagande éveillée ».

La vidéo de 2 minutes présente une agente latino-américaine de la CIA de 36 ans qui s’est décrite comme « intersectionnelle », « cisgenre » et « millénaire ».

L’officier a déclaré aux téléspectateurs que, alors qu’elle souffrait du “syndrome de l’imposteur”, elle s’est embrassée “sans s’excuser” parce qu’elle refuse d’intérioriser “des idées patriarcales erronées sur ce qu’une femme peut ou devrait être”.

Yael Halon de Fox News a contribué à ce rapport.