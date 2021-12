L’ex-Dodger Corey Knebel signe avec les Phillies de Philadelphie

Le releveur Corey agenouillé, a convenu le solidifier d’un contrat avec Philly de Philadelphie avant la saison de baseball 2022 de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Comme le rapporte Jeff Passan, Corey Knebel et les Phillies de Philadelphie ont accepté de signer un contrat, qui permet au lanceur de relève de 30 ans d’avoir un emploi pour la saison 2022 des ligues majeures après avoir été libéré il y a quelques années. Los Angeles Dodgers, une organisation pour laquelle il a joué en 2021.

Knebel, avec sept ans d’expérience et une participation au match des étoiles de la MLB, portera son quatrième uniforme dans le meilleur baseball du monde lorsqu’il fera ses débuts avec les Phillies, ayant une grande partie de sa carrière à regarder l’action dans la Ligue nationale, comme il a également joué pour les Milwaukee Brewers de 2015 à 2020.

Le releveur droitier Corey Knebel est d’accord sur un contrat avec les Phillies de Philadelphie, a déclaré une source proche de l’accord à ESPN. – Jeff Passan (@JeffPassan) 1er décembre 2021

Avec son arrivée chez les Phillies, ce releveur droitier cherchera à contribuer grandement au tangage de l’enclos, qu’il a récemment perdu face au Dominicain Héctor Neris et n’a toujours pas d’accord spécifique avec le Vénézuélien José Alvarado, étant sans aucun doute un top- inclusion de niveau pour cette équipe qui cherchera à se qualifier pour les Playoffs en MLB 2022.

Après cette signature, les Phillies veulent plus dans cette agence libre pour avoir le meilleur roster dans la prochaine saison des ligues majeures, on dit que le prochain coup qu’ils pourraient donner est l’embauche de Kyle Schwarber.

Chiffres en 2021

Corey Knebel a disputé 27 matchs avec les Dodgers en 2021, avec quatre départs, un bilan positif de 4-0, trois arrêts, une MPM de 2,45 et 30 retraits au bâton, étant des chiffres discrets et sans blessures, cela aurait été une année encore plus positive, qu’il espère avoir avec les Phillies.