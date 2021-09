L’ex du fiancé de Britney Spears, Mayra Veronica, dit qu’il a décroché le jackpot

in

Britney Spears‘ fiancé, Sam Asghari, a finalement décroché le jackpot, mais Brit aussi… ainsi dit son célèbre ex.

Nous avons l’ex de Sam, Mayra Véronique, à Los Angeles vendredi et elle n’avait que de bonnes choses à dire à son sujet. Elle s’est moquée des ennemis des médias sociaux qui ont dit que Sam était là pour l’argent, disant qu’il était un gars sincère et gentil. Pas une mauvaise critique d’un ex.

Il est intéressant qu’elle ait utilisé le mot « jackpot », mais elle ne voulait clairement pas dire $$$, et elle a également clairement indiqué que cela allait dans les deux sens. Encore une fois, c’est une critique élogieuse étant donné qu’ils ont rompu.

Maintenant, Mayra a jeté un peu d’ombre. Écoutez ce qu’elle dit lorsque notre photographe a posé des questions sur l’anneau. Clairement pas son style.

Mayra dit qu’elle peut s’identifier à Britney, car lorsqu’elle est sortie avec Sam en 2015, son équipe de direction était extrêmement contrôlante, la mettant en garde contre Sam. Elle n’a clairement pas acheté ce qu’ils vendaient et est solidement dans le coin de Sam.

Mayra semble penser que Sam a une influence stabilisatrice dans la vie de Britney, étant donné ce qu’elle a vécu.

Quant aux perspectives d’amour durable, eh bien, elle croise les doigts.