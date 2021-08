L’ex-employé de Jagex Taylor emprisonné pour agression sexuelle sur mineur

L’ancien employé de Jagex Ian Taylor a été condamné à près de deux ans de prison pour agression sexuelle sur mineur.

La nouvelle a été révélée par la police de Cambridgeshire, qui a déclaré que Taylor avait été condamné à Peterborough Crown Court le mercredi 18 août. L’homme de 53 ans a agressé une fille de moins de 13 ans le 21 décembre 2020. Taylor a avoué le crime dans une interview.

Non seulement il passera 22 mois en prison, mais il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels et recevra une ordonnance de prévention des préjudices sexuels qui durera dix ans.

Taylor était auparavant concepteur audio senior chez Jagex, fabricant de RuneScape, et travaillait dans l’entreprise depuis 2002 en tant que premier employé non fondateur. Il a été licencié de l’entreprise en mars.

“Jagex attend les normes les plus élevées de son personnel et nous agissons de manière décisive si ces valeurs qui nous sont chères ne se reflètent pas dans le comportement des employés”, a déclaré le fabricant de RuneScape dans un communiqué.

« La personne en question ne travaille plus chez Jagex, et a été licenciée lorsque les circonstances des allégations ont été révélées en mars 2021.

“Nous avons effectué un examen interne des interactions de l’employé avec le personnel et tous les joueurs avec lesquels il a pu entrer en contact pendant son séjour chez Jagex. Nous n’avons trouvé aucune preuve qui pourrait inciter à une enquête plus approfondie pour le moment.”

Avis de non-responsabilité : Alex Calvin est un journaliste indépendant qui a déjà travaillé sur des projets avec Jagex.

