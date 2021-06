L’ex-entraîneur de David De Gea s’en prend à Ole Gunnar Solskjaer pour la “faiblesse” de Man Utd .

L’ancien entraîneur de David De Gea dit que le gardien de but est abandonné par les défenseurs de Manchester United (Visionhaus)

L’ancien entraîneur de David De Gea, Gabino Rodriguez, pense que le gardien espagnol “souffre” à Manchester United en raison de la “faiblesse défensive brutale” de l’équipe.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a terminé deuxième de la Premier League cette saison, mais a raté un trophée car elle a été battue aux tirs au but par Villarreal en finale de la Ligue Europa.

United cherche maintenant à se renforcer aux deux extrémités du terrain cet été avec Jadon Sancho et un nouveau défenseur central tous deux sur la liste restreinte des transferts de Solskjaer.

Et Rodriguez, qui a entraîné De Gea pour les moins de 21 ans d’Espagne, pense que le manque de rythme de United à l’arrière et la mauvaise “organisation tactique” de Solskjaer.

“Je pense toujours que l’équipe reflète fidèlement le caractère de son entraîneur”, a déclaré Rodriguez au Sun.

«Regardez celui dirigé par Sir Alex Ferguson et cela ne montrerait aucune pitié.

David De Gea a raté la victoire en Ligue Europa avec Manchester United cette saison (Pool via .)

«Mais l’équipe d’Ole est plus molle qu’un muffin et David souffre des conséquences des faiblesses défensives.

« Vous devez protéger votre meilleur atout dans l’équipe, mais il y a juste un désordre incontrôlé entre le milieu de terrain et la défense avec des lacunes.

« Fondamentalement, l’équipe d’Ole a une faiblesse défensive brutale. Les deux défenseurs centraux sont trop lents, ils ne commandent pas et les autres équipes le savent bien.

« Le gros problème, c’est l’organisation tactique de Solskjaer. Les lacunes défensives de United sous-évaluent De Gea et Ole ne me convainc tout simplement pas.

« Autrefois, Roy Keane et Paul Scholes non seulement dictaient les matchs, mais faisaient le sale boulot et étaient l’épine dorsale défensive. Dans l’équipe d’Ole, Edinson Cavani est le meilleur défenseur.’

