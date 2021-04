L’ex-épouse de Johnny Manziel, Bre Tiesi, réagit au règlement du divorce en insinuant qu’il l’a trompée ⋆ .

Johnny Manziel avait tout pour plaire, il était un quart-arrière de la NFL qui gagnait des tonnes d’argent, jouant dans des publicités de Snickers, et il était également marié à un mannequin fumant. Malheureusement pour Johnny, tout s’est effondré. Cela inclut son mariage qui s’est également détérioré. Johnny était marié au mannequin Instagram Bre Tiesi. Les deux finalisent actuellement leur divorce.

«Dans de nouveaux documents juridiques, obtenus par The Blast, l’ex de Manziel, Bre Tiesi, a présenté un dossier de jugement le 1er avril, détaillant le règlement du divorce des ex-couples. À ce stade, on ne sait pas si Bre recevra ou non une pension alimentaire pour époux ou quels biens devront être divisés. Johnny et Bre n’ont pas d’enfants ensemble, et ils ont eu un mariage à court terme, donc le règlement devrait être assez simple.

À la suite de la conclusion du règlement de divorce, Bre s’est rendu sur Instagram pour l’appeler à peu près pour l’avoir trompée.

Manziel était tellement plein de lui-même qu’il oserait s’égarer sur la meilleure fille qu’il aura probablement jamais. Quelle tête d’os.

Johnny Football est vraiment un récit édifiant.

