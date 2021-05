L’Ex-Factor ⋆ .

Nous ne refuserons jamais un épisode qui tourne autour de Zari Tarazi.

Zari était littéralement la star de DC’s Legends of Tomorrow Saison 6 Episode 3 alors qu’elle participait à «Da Throne» pour vaincre un extraterrestre futuriste.

«The Ex-Factor» a intelligemment déballé le personnage de Zari, à la fois la façade qu’elle revêt pour le monde et le côté tendre qu’elle ne montre qu’à ses proches. Et cela a finalement mis une étiquette sur sa relation avec Constantine.

Lorsque nous avons rencontré Zari Tarazi pour la première fois, il était facile de la juger comme une influenceuse stéréotypée des médias sociaux qui se soucie avant tout de son image.

Mais plus nous avons appris à la connaître, plus nous avons sympathisé avec elle et avons appris à l’aimer.

Cet épisode a fait tout cela et plus encore.

… Alors je pense pour les funérailles, nous avons besoin d’une robe de déclaration. C’est son enterrement, mais votre tapis rouge. Les-Lay

Ce qui était probablement l’aspect le plus déchirant du retour de Zari en 2045 était son assistante – Les-Lay – disant à Constantine que la clé de la renommée de Zari était son malheur.

Dans ses mots, exactement, “il n’y a pas d’histoire à moins que Zari ne soit malheureuse.” Toute la vie de Zari, depuis l’incident de Heyworld, a été prédéterminée pour elle par des publicistes et des agents. Elle n’a jamais eu son mot à dire sur quoi que ce soit jusqu’à présent.

Depuis que Zari est montée sur le Waverider, elle a été dans le siège du conducteur dans sa propre vie. Mais, de retour en 2045, où elle est alourdie par la célébrité, il était facile de se laisser entraîner à nouveau dans tout cela.

Pour la plupart, elle a tenu bon, mais cela a aidé qu’elle ait Constantine là pour l’humilier.

Je sais que je ne mérite pas d’être heureux, et je sais que nous allons probablement gâcher ça, d’accord, mais je suis prêt à jeter les dés. Je veux que ce soit réel. Je fais. Que dis-tu? Constantin

Nous savions déjà que le couplage de Zari et Constantine est la définition même de «les contraires s’attirent», mais cette heure l’a encore plus souligné.

Il est robuste, dur et cynique, tandis que Zari est pétillant, brillant et entêté. Malgré toutes les difficultés, ils fonctionnent et se renforcent mutuellement.

Pour la majorité de l’épisode, Constantine a méprisé le monde des célébrités. Mais, à la fin, il s’est assuré d’être là pour Zari quand il est temps pour elle de monter sur scène.

Au début, John était pris dans la gloire de tout cela. C’était jusqu’à ce qu’il prenne du recul et réalise à quel point cela avait eu un impact négatif sur la vie de Zari.

Ce n’est pas parce que Zari est célèbre que sa vie est parfaite. En fait, cela signifie exactement le contraire. Constantin a vu cela et a décidé de professer ses sentiments à Zari.

Bien sûr, il aurait probablement pu attendre qu’elle soit sortie de la scène et lui donner un discours d’encouragement à la place. Mais, sa déclaration a inspiré Zari à chanter son cœur et à remporter le concours à la fin.

Maintenant, Zari et Constantine sont officiellement petite amie et petit ami. Ils sont tous les deux terribles dans les relations et terrifiés par l’avenir, mais ils sont prêts à essayer. Et nous serons heureux de vous accompagner pour la balade.

Puisque Ava et Zari partagent une belle et belle amitié, Ava s’est rassis et a laissé Zari prendre les rênes de ce cas extraterrestre de la semaine. Cependant, elle avait toujours les mains pleines avec Mick.

En tant que l’une des deux seules légendes originales restantes, Mick manque gravement à Sara. Et il a sorti toutes ses frustrations sur Ava.

Nous ne voyons jamais beaucoup d’amitié entre Sara et Mick, mais nous savons toujours qu’ils partagent un lien fort car ils ont été deux des premières légendes à monter à bord du Waverider.

Oh, les tasses sont comestibles en 2045, l’éco-responsable est enfin arrivé. Trop peu, trop tard, si vous me demandez. Zari

Nous ne verrons jamais Mick Rory pleurer ou devenir tout mou, alors lui admettre par inadvertance qu’il lui manque Sara et qu’il pense qu’ils vont essayer de la trouver tout faux est un énorme pas pour lui.

Il est vraiment une énigme que personne ne pourra jamais vraiment comprendre, pas même Ava. Nous savons que Mick parle à travers ses actions, cependant, et son nouveau plan pour retrouver Sara en dit long.

Mick est plus intelligent qu’il ne le laisse supposer, et nous sommes si heureux qu’il ait repris la mention de Kayla par Knox.

Chercher le commandant du navire qui a pris Sara au lieu de retrouver ses prisonniers est logique, d’autant plus qu’ils ne se sont pas rapprochés de trouver leur capitaine.

Nate: Je parie que Sara tire un «Thor: Ragnarok», et qu’elle donne des coups de pied dans le cul de certains extraterrestres, et ils crient tous son nom – «Sara! Sara! Sara! »

Ces extraterrestres voyous nous ont fourni des aventures légendes très divertissantes, mais Sara est encore très loin de chez elle.

Et, pour être honnête, il faudra probablement un peu plus longtemps avant que les légendes ne se réunissent avec Sara. Kayla n’a pas beaucoup à faire, mais j’espère que le nom leur donne une piste.

En attendant, Sara a enfin rencontré qui nous présumons être le méchant de DC’s Legends of Tomorrow Season 6 – Bishop.

Selon des entretiens avec les acteurs et les producteurs de la série, Bishop a jeté son dévolu sur Sara pendant un certain temps. C’est peut-être lui qui l’a surnommée «l’humain par excellence».

Si je n’avais pas fait des choses impardonnables pour survivre, je n’aurais jamais réussi à passer de l’autre côté. Maintenant, Ava est mon autre côté. Et je m’en fiche si vous devez vous frayer un chemin à travers tout le système solaire, je vais lui revenir. Sara

Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur Bishop, sauf qu’il a une armée de clones Ava. Mais cela confirme le fait qu’il est obsédé par Sara.

Il sera intéressant de voir plus de son personnage et à quel point ses plans pour Sara sont vraiment mauvais. Mais, bien sûr, nous devrons attendre et voir.

Qu’en avez-vous pensé, DC’s Legends of Tomorrow Fanatics?

Êtes-vous heureux que Zari et Constantine aient enfin défini leur relation? À quel point Gary était-il épique quand il est devenu «complètement extraterrestre»? Avez-vous vu qui figurait sur la liste de Knox des meilleurs chanteurs du monde?

Et avez-vous eu le cœur brisé quand Mick a marché sur le petit Knox?

Faites-moi savoir dans les commentaires et n’oubliez pas que vous pouvez regarder DC’s Legends of Tomorrow en ligne ici même via TV Fanatic!

DC’s Legends of Tomorrow est diffusé le dimanche à 8 / 7c sur The CW.

