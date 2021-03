L’ex-femme de Burt Reynolds confirme que la princesse Diana a envoyé une note de remerciement à l’acteur après sa séparation | Royal | Nouvelles

Trois ans après la séparation de Mme Anderson et de M. Reynolds, Diana et son mari, le prince Charles, ont divorcé.

Selon People Magazine, il a écrit: « La princesse Diana m’a envoyé un mot de remerciement pour l’avoir empêchée de faire la couverture du People Magazine. »

Diana a parlé de son expérience au sein de la famille royale et sous le regard des médias.

Au cours de la tristement célèbre interview avec Martin Bashir de la BBC, la princesse de Galles a déclaré: « Mon mari [Prince Charles] et moi, on nous a dit lorsque nous nous sommes fiancés que les médias iraient tranquillement, et ce n’est pas le cas, et ensuite, lorsque nous nous sommes mariés, ils ont dit que cela se passerait tranquillement et ce n’est pas le cas.

«Et puis il a commencé à se concentrer beaucoup sur moi, et je semblais être à la une d’un journal tous les jours, ce qui est une expérience isolante, et plus les médias vous placent, vous placent, plus la baisse est importante.

