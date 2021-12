L’ex-femme de Joe Francis publie une photo avec ses filles après avoir affirmé qu’elles avaient disparu

Fondatrice de « Girls Gone Wild » Joe François » La femme veut que le monde sache que les filles de l’ancien couple sont OK malgré les récentes affirmations de Joe selon lesquelles elles auraient été kidnappées et auraient manqué de célébrer Noël avec lui.

Abbaye Wilson a posté une photo souriante avec Athéna et Alexandrie Jeudi avec la légende « Buenos Dias ». Bien que la photo puisse sembler innocente à première vue… il y a clairement un message qu’Abbey veut transmettre, les filles vont très bien.

TMZ a cassé l’histoire … documents juridiques revendiqués Abbey avait ignoré les ordonnances du tribunal de laisser Joe voir ses filles et avait apparemment disparu – ignorant les tentatives de prise de contact.

Dans documents juridiques — obtenu par TMZ — Joe dit qu’il était censé avoir des enfants pour Noël et a accusé Abbey de violence familiale.

Pour sa part, l’avocate d’Abbey, Ronald Richards, nous dit qu’elle n’a pas été accusée d’enlèvement – malgré ce que d’autres sources ont dit – et n’a tout simplement pas disparu. Richards a également affirmé que c’était Joe qui était celui qui était verbalement et physiquement violent et qui n’avait pas payé de pension alimentaire pour enfants depuis plus d’un an.