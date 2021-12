L’ex-femme de Will Smith rejoint la franchise « Real Housewives »

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills ont une nouvelle femme au foyer. Sheree Zampino, l’ex-femme de la star du blockbuster Will Smith, rejoindra la série lors de sa 12e saison à venir. Zampino rejoint l’émission en tant qu’ami de Garcelle Beauvais. Beauvais a rejoint le casting lors de sa 10e saison, devenant la première femme au foyer noire de l’histoire de la franchise. Zampino ne sera que la deuxième femme noire fortement représentée dans la série. Elle a récemment animé l’émission-débat de jour The Real aux côtés de Beauvais.

Zampino est peut-être nouvelle dans Bravo, mais elle n’est pas nouvelle dans la télé-réalité. Elle a auparavant joué dans Hollywood Exes sur VH1 pendant trois saisons. L’émission faisait la chronique des ex-femmes des poids lourds d’Hollywood. Elle a joué aux côtés des ex de Prince, R. Kelly, Travis Barker, Jose Canseco et Eddie Murphy. Au cours de l’émission, elle était mariée à Terrell Fletcher, ancienne star de la NFL devenue pasteur de San Diego. Le couple s’est séparé après sept ans de mariage après que Zampino a exprimé qu’elle ne voulait plus autant être impliquée dans l’église. Leur séparation a été documentée dans l’émission. Il y a eu un spin-off de la série, Atlanta Exes, même si cela n’a duré qu’une saison.

Zampino et Smith restent des amis proches et des coparents de leur fils de 29 ans, Trey. L’ancien couple s’est marié en 1992 et a divorcé en 1995. Smith a ensuite épousé sa désormais épouse, l’actrice Jada Pinkett Smith. Zampino et Jada ont parlé ouvertement de leurs hauts et de leurs bas au début de la sortie de Jada avec Will. ils ont depuis fusionné avec succès leurs familles, partageant souvent des vacances et des vacances les uns avec les autres.

Lors de la célébration du 50e anniversaire de Jada sur son talk-show Facebook Watch Red Table Talk, elle a félicité en larmes Zampino, qu’elle appelle affectueusement « Ree », pour être un champion pour elle et sa famille. « C’était vraiment une transformation pour nous tous. Avoir une famille recomposée et arriver à un endroit où il y avait de la facilité, il y avait de la facilité avec cela. Et avoir une acceptation complète et totale », a-t-elle expliqué. « Comme, Ree a l’acceptation pour moi et toutes mes bêtises. J’ai l’acceptation pour elle et toutes ses bêtises. Il y a une très belle fraternité là-bas. »