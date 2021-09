L’ex-femme d’El Cigala : "Il m’a battu et a menacé d’emmener mes enfants"

“J’ai très peur pour moi et pour mes enfants. Jusqu’à présent, j’ai enduré cette situation pour les enfants, mais je n’en peux plus.” L’ex-femme de Diego El Cigala s’est rendue au commissariat de Jerez de la Frontera (Cadix), sa ville natale, dans l’après-midi du 9 juin, et a dénoncé que l’artiste l’avait maltraitée physiquement et psychologiquement pendant quatre ans. Cette nuit-là, la police a arrêté Ramón Jiménez Salazar (El Cigala) dans un hôtel de Madrid et le chanteur a été libéré après avoir témoigné devant le juge. Il fait toujours l’objet d’une enquête par le tribunal des violences faites aux femmes numéro 1 de Jerez par le crimes d’abus, de blessures et de harcèlement habituels. OPEN CASE a accepté exclusivement la plainte de la femme.

Le plaignant, qui a deux enfants en commun, âgés de 4 et 3 ans, avec El Cigala, a déclaré la police et le juge, qui ont donné de la crédibilité à sa déclaration, plusieurs épisodes d’agressions physiques par un partenaire qui a été son partenaire pendant six ans, qu’il a décrit comme une personne “jaloux” et “violent”. Le plus grave, selon sa plainte, se serait produit dans une chambre d’hôtel à Barcelone, le 8 juillet 2019 : « Je lui ai reproché une possible infidélité et il a répondu en me frappant. J’ai reçu plusieurs coups de poing dans diverses parties du corps et des coups de poing. Alors que j’étais déjà au sol, il m’a donné plusieurs coups de pied. Après quelques jours, il a agi avec moi comme si de rien n’était. Alors, je lui ai reproché ce qui s’était passé et il m’a dit : Je ne t’ai pas battu, si je te bats, tu ne comptes pas“.

Images fournies par l’ex-femme de ‘El Cigala’ au tribunal pour prouver les attaques signalées. CAS OUVERT Situation de vulnérabilité

Merci d’avoir regardé

Le procureur chargé de l’affaire a conclu que son témoignage est “crédible” et alerté le “situation de vulnérabilité “ que la femme a souffert après avoir signalé, “étant donné la dimension publique de l’enquête et l’environnement qui vous entoure, avoir même été contraint de renoncer à sa plainte “, dans une lettre envoyée au tribunal le 11 juin. Il ajoute que le plaignant “dépendant financièrement de l’enquêté, père de ses deux enfants et qui soi-disant (il) a laissé derrière lui tant financièrement qu’affectivement”.

Pour prouver les blessures que le chanteur avait causées, la femme a apporté avec sa plainte plusieurs photographies (qui illustrent ce reportage) dans lesquelles elle apparaît avec des blessures au visage et des contusions sur les bras. Elle a demandé la protection de la police et du juge après que son ex-partenaire, a-t-elle dit, l’ait “menacée” de “lui enlever les enfants” si elle ne vivait pas à nouveau avec lui dans la maison que l’artiste a en République dominicaine. République et où El Cigala il a déménagé pour des raisons de travail en janvier dernier. Ainsi, elle est restée avec les enfants du couple à Jerez pour subir une intervention chirurgicale qui a été retardée : « Il m’a dit d’aller aux urgences pour une opération et de revenir le voir au plus vite pour s’occuper de lui. Je ne me sentais pas bien, alors j’ai refusé et, très en colère et d’un ton menaçant, il m’a dit : ‘Je vais te prendre les enfants.’

Selon la plainte, le premier des attentats s’est produit à l’été 2017, dans une chambre de l’hôtel Guadalete de Jerez, lors d’une dispute et en présence de la femme d’un cousin d’artiste : « Il m’a dit : je chie dans tu es mort, je lui ai répondu avec les mêmes mots et il m’a giflé au visage“. La femme de 43 ans a expliqué aux agents que ” tout au long de la relation, il était courant pour Ramón pour une raison quelconque, il s’adresserait à moi en m’appelant une pute, fils de pute, je chie sur tes morts. Puis je suis même allé jusqu’à lui demander pardon, pour essayer d’éviter que la situation ne s’aggrave.” Cette même année, après une autre discussion, cette fois en République dominicaine”, Ramón il m’a poussé et m’a jeté, moi et nos enfants, hors de la maison à louer là où nous habitions. L’agression n’a pas atteint plus car j’ai quitté la maison en courant”.

Une autre des photographies qui figure parmi les preuves dans l’affaire. UN DOSSIER OUVERT

Le prochain épisode d’abus physique rapporté par l’ex-femme d’El Cigala se serait produit le 22 août 2017 : “J’étais avec mon fils à l’aéroport de Punta Cana pour aller travailler et de façon surprenante Ramón s’est présenté (là) Il a agrippé mon bras fermement et m’a secoué plusieurs fois, provoquant un gros bleu sur mon bras droit. j’étais enceinte de mon deuxième fils. “Dans la documentation de l’affaire, il y a une photographie qui corrobore son histoire.

Devant leurs enfants

Le confinement provoqué par le coronavirus a aggravé la situation, la femme a signalé à la police : « En 2020, en pleine pandémie, dans la maison de Punta Cana où nous habitions, je lui ai répondu à cause des insultes qu’il me prononçait. à ce moment-là pour une raison quelconque, puis il s’est jeté sur moi pour m’attaquer, mais ne l’a pas fait parce que je me suis enfui., ils ont dû le retenir et le calmer“Un autre jour, en mai, également dans la maison que le couple avait à Punta Cana, El Cigala” a enlevé sa chaussure avec l’intention de me frapper, en présence de nos enfants. Je lui ai demandé : est-ce que tu vas me frapper devant les enfants ? Il ne l’a finalement pas fait.”

Après cet été, le couple a déménagé en Espagne avec leurs enfants et est retourné vivre à Jerez, où la femme a de la famille et des amis, mais les abus ne se sont pas arrêtés, selon sa déclaration : « Le 22 novembre, Ramón a commencé à fumer de l’héroïne en la salle de bain, je lui ai reproché qu’il ne pouvait pas faire ça avec les enfants de la pièce d’à côté et je lui ai demandé de bien vouloir le faire dans sa chambre. Il m’a attrapé par le cou et m’a insulté en disant : ‘connasse, je vais chier sur tes morts, je vais te tuer’. Puis il a quitté la maison.”

Ce média a contacté l’avocat d’El Cigala pour obtenir sa version, mais il a refusé de faire des déclarations. Après sa libération en juin dernier, le chanteur a nié les mauvais traitements et expliqué aux journalistes le motif de son arrestation : “Sûrement c’est de l’argent, les femmes veulent toujours de l’argent.” Des propos pour lesquels il s’est excusé peu de temps après avec une déclaration : « J’ai pluralisé au lieu de parler au singulier ; je ne faisais pas référence aux femmes du monde, mais à une seule ». Devant le juge d’instruction, le cantaor a reconnu que lui et son ex-partenaire se disputaient souvent, ont attribué les bagarres à la « jalousie » de la femme et ont nié toutes les agressions signalées.

“Isolement et suffocation économique”

Son avocat a ajouté qu'”il n’y a aucune preuve pour étayer la plainte” de l’ex-partenaire du chanteur. Mais le juge d’instruction voit « preuve rationnelle de la criminalité » à El Cigala et a imposé une Ordonnance restrictive 500 mètres de la femme, qui se trouve, selon le bilan de la police, dans un situation à risque moyen, bien que le magistrat considère que il existe des « données qui augmentent ce risque ».

Dans une ordonnance rendue le 11 juin, elle conclut que « le plaignant a fourni une déclaration cohérente et transparente, vaste, fournit non seulement des détails essentiels sur les événements signalés, mais aussi des éléments périphériques et des détails qui décrivent un situation d’insultes et d’injures constantes. A cela s’ajoute une situation de isolement économique et suffocation ce qui l’a amenée à retourner à Jerez avec sa famille. De plus, il a expliqué dans sa déclaration qu’il reçoit des pressions de l’environnement de l’enquête pour retirer la plainte ce qui augmente son angoisse et son malaise. »

Les 016 C’est le service téléphonique pour les victimes de violences sexistes, où tout le monde peut se renseigner et signaler.