L’ex-femme du Dr Dre reçoit un paiement massif dans le règlement

Dr. Dre a accepté de payer 100 millions de dollars à son ex-femme dans le cadre d’un règlement de divorce.

Dre se dit « ravi » que Nicole Jeune, qui a été sa femme pendant 25 ans, n’aura pas droit à la moitié de sa succession, rapporte TMZ. Le magasin note que la valeur nette estimée du magnat du hip-hop est de 820 millions de dollars.

Le Dr Dre (à gauche) et Nicole Young (à droite) assistent au gala City of Hope Spirit of Life 2018 au Barker Hangar le 11 octobre 2018, à Santa Monica, en Californie. (Photo de Frazer Harrison/.)

Dre versera 50 millions de dollars à Young maintenant, et elle recevra 50 millions de dollars supplémentaires par an à partir de maintenant, selon le rapport.

Il conservera les multiples propriétés immobilières qu’ils possèdent dans la région de Los Angeles, notamment des maisons à Malibu, Calabasas et un domaine de 100 millions de dollars à Brentwood. De plus, Dre conserve ses enregistrements principaux, ses stocks et ses marques de commerce qu’il possède, et le produit de la vente de Beats by Dre.

Young quittera également le mariage avec sa somptueuse collection de bijoux, ses vêtements, ses fourrures, ses sacs à main et ses sacs à main, ses propres comptes bancaires et quatre véhicules – une Rolls Royce, un Range Rover, une limousine Escalade et une moto Spyder.

Elle et le Dr Dre partagent un fils et une fille — Trêve, 24 et Vraiment, 20.

Les initiés du Dr Dre ont déclaré à TMZ que Young aurait pu recevoir un règlement plus important si elle avait accepté l’accord qui lui avait été présenté l’année dernière. « Elle aurait même pu être sur le terrain pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl en tant qu’ex-femme amicale », a déclaré la source, faisant référence à la prochaine performance de Dre.

Young s’est battu avec acharnement pour la moitié des richesses de Dre, mais n’a pas réussi à contester leur contrat de mariage à toute épreuve, selon les rapports. TheGrio a rapporté que depuis juin, Young avait contesté la validité de leur accord prénuptial, affirmant que le producteur de rap l’avait déchiré après leur mariage dans une démonstration de fidélité.

En septembre, Dre a été condamné à payer 1,5 million de dollars en frais juridiques pour Young. Selon les documents de l’ordonnance temporaire, le juge a expliqué exactement pourquoi les frais juridiques de ce montant sont couverts. Le mois dernier, l’ex-femme du Dr Dre s’est tournée vers le département du shérif de Los Angeles pour obtenir de l’aide pour recouvrer les frais juridiques qu’elle prétend que le magnat de la musique doit. Dans le cadre du règlement, Young doit payer ses propres frais juridiques et elle n’a pas droit à une pension alimentaire pour époux.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur musical Breyon Prescott a partagé une photo du légendaire producteur de 56 ans posant joyeusement devant de gros ballons sur lesquels on pouvait lire « DIVORCED AF ». Prescott a légendé la photo: « Hé, mon frère @drdre vient de me dire que c’est final !!! Félicitations. »

TheGrio a précédemment rapporté que Dre et Young étaient mêlés à un divorce amer depuis plus d’un an. La bataille litigieuse a commencé le 1er avril 2020, lorsque, dans des dossiers judiciaires, Young a allégué que le Dr Dre l’avait jetée hors de leur maison dans une diatribe à base d’alcool. Elle a également allégué plusieurs autres incidents de violence, que Dre a tous niés.

En janvier de cette année, le producteur de musique a passé plus d’une semaine dans l’unité de soins intensifs du Cedars Sinai Medical Center après avoir subi une rupture d’anévrisme cérébral.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !