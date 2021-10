L’ex-femme du guitariste de l’empereur parmi les cinq personnes tuées lors d’une attaque à l’arc et à la flèche en Norvège

Andréa Meyer, l’artiste, écrivain, actrice et mannequin allemande qui a sorti plusieurs albums sous le Nebelhexë surnom, est l’une des cinq personnes qui ont été tuées dans une attaque à l’arc et à la flèche dans une ville norvégienne tranquille plus tôt cette semaine. Elle avait 52 ans.

Espen Andersen Braathen, un citoyen danois de 37 ans, a été arrêté mercredi soir (13 octobre), après avoir commencé son déchaînement meurtrier ciblant des personnes au hasard dans un supermarché et d’autres endroits à Kongsberg, où il vivait.

Brathen, un musulman converti, a été détenu dans un établissement médical en attendant une évaluation psychiatrique.

Inspecteur de police Par Thomas Omholt décrit Brathen comme « pas très social » et a déclaré aux médias que «toutes les indications sont qu’il a choisi ses victimes au hasard» et a agi seul.

L’année dernière, un tribunal aurait accordé une ordonnance de non-communication pour Braathen de rester loin de ses parents pendant six mois après avoir menacé de tuer l’un d’entre eux. Il aurait également été condamné pour cambriolage et possession de drogue.

Meyer, qui vivait également à Kongsberg, était auparavant marié à EMPEREUR guitariste Tomas « Samoth » Haugen, avec qui elle a partagé une fille, Alva.

Sous le Nebelhexë bannière, Andréa sorti trois albums : « Laguz – Dans le lac », « Essentiel » et « Eaux mortes ». Elle a également écrit des articles stimulants sur les aspects les plus sombres de la nature humaine, les instincts animaliers et d’autres sujets ésotériques / tabous qui sont devenus très populaires dans les scènes musicales alternatives et métal. De plus, elle a écrit un livre sur la compréhension des mythes nordiques, des traditions et du culte des déesses. Elle avait une chronique dans un magazine gothique norvégien intitulé « Sérieusement – Les choses qui irritent Nebelhexë ».

Regardant à l’origine une carrière de mannequin à Londres, Andréa quitter bientôt cette « scène peu profonde » à la recherche de défi, de vie pure et de l’esprit humain. Toujours choquée par l’ignorance et l’apathie humaines, et toujours spirituelle, mystique et avec un lien profond avec les animaux, elle a trouvé ses âmes sœurs dans divers cercles magiques et ésotériques et peu de temps après, elle a enchanté et impressionné l’élite du « chemin de la main gauche ». Explorant sa fascination pour le « sombre et animal » un peu plus loin, elle s’est impliquée avec Anton La Vey‘s, est devenu un modèle fétiche et un acte connu avec des performances artistiques notoires (telles que BERCEAU DE LA CROISSANCE spectacles).

Andréa a commencé à s’exprimer à travers la musique, et sous le nom de Nebelhexë, elle a d’abord eu un impact avec le projet de musique ambiante sombre et fantomatique ATTERRÉ, qui est sorti en 1994. Puis elle a fait un grand détour et a exploré des éléments de musique folk païenne avec LA RUNEDANCE DE HAGALAZ avant qu’elle « revienne à elle-même ».

Andréa a également fait des apparitions sur BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s « Le principe du mal fait chair » et SATYRICONE‘s « Némésis Divina » albums.

Ancien ANGE MORBIDE leader David Vincent faisait partie des collègues musiciens qui ont rendu hommage à Meyer à la suite de son décès. Il a écrit sur les réseaux sociaux: « Triste d’apprendre que mon amie faisait partie des personnes assassinées de manière insensée lors de l’attaque terroriste en Norvège. C’était une belle artiste créative et elle nous manquera beaucoup. Au revoir pour l’instant Andréa« .



