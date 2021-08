L’ex-femme du pro de “Dancing With the Stars” vise Chrishell Stause au milieu d’une mise à jour sur le divorce

Elena Samodanova a partagé une mise à jour sur son divorce avec le pro Gleb Savchenko de Dancing With the Stars et a jeté un peu d’ombre sur le chemin de Chrishell Stause lors d’une session de questions-réponses sur Instagram avec les fans dimanche. Savchenko, 37 ans, et Samodanova, 36 ans, ont annoncé leur séparation en novembre 2020 après 14 ans de mariage. Leur séparation est intervenue après que Savchenko et Stause aient concouru ensemble dans Dancing With the Stars, et il y avait des spéculations qu’ils avaient développé des sentiments l’un pour l’autre. La star de Selling Sunset, 40 ans, et Savchenko ont fermement démenti ces rumeurs.

Au cours de la session de questions-réponses, un fan a demandé à Samodanova ses “pensées et sentiments” à propos de Stause. “Chrishell, QUI ???” le chorégraphe a répondu, rapporte Us Weekly. Un autre fan a demandé à Samodanova si elle était officiellement divorcée. « Pas encore, très bientôt ! elle a écrit.

Savchenko a annoncé l’intention du couple de divorcer le 6 novembre 2020, lorsqu’il a partagé une photo du couple avec leurs deux filles. “C’est le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage”, écrit-il en partie. “Nous avons toujours l’intention de coparentalité nos merveilleux enfants que nous aimons si tendrement, et nous nous efforcerons de continuer à être les meilleurs parents possibles pour eux.” Les deux sont les parents d’Olivia, 10 ans, et de Zlata, 4 ans.

Samodanova a ensuite publiquement accusé Savchenko d'”infidélité continue”, mais il a nié avoir trompé sa femme. “Bien que je continuerai à respecter la vie privée de ma famille, je ne resterai pas les bras croisés et ne laisserai pas passer de fausses accusations et rumeurs sur Internet”, a-t-il déclaré dans un autre communiqué de novembre, ajoutant que sa relation avec Stause n’avait jamais dépassé l’amitié platonique. “Notre amitié au cours de notre saison sur DWTS n’était pas la raison de notre séparation. Elena et moi avons des problèmes de longue date dans notre mariage. C’est une situation continue entre Elena et moi associée à un mauvais timing”, a déclaré le danseur, ajoutant qu’il espérait que leur séparation pourrait être tenue à l’abri des regards du public.

Stause a également publié une déclaration en novembre, qualifiant la séparation de Savchenko et Samodanova de “malheureuse”. Elle a noté que la formation “d’innombrables heures” avec Savchenko a créé une “forte amitié de soutien”, mais cela n’a jamais dépassé cela. “Je ne souhaite que le meilleur pour Gleb et Elena pendant cette période malheureuse”, a-t-elle conclu.

Savchenko a récemment déclaré à Entertainment Tonight qu’il avait apprécié la vie de père célibataire et pensait même que cela pourrait faire l’objet d’une émission de télé-réalité. “C’est tout. Commencer par se réveiller le matin, se coiffer, préparer le petit-déjeuner, les emmener à l’école, faire des activités … juste être papa, c’est une chose incroyable”, a déclaré le danseur plus tôt ce mois-ci. “C’est drôle parce que quand nous étions ensemble, avec Elena, je n’avais pas beaucoup de temps avec eux. Parce que soit j’étais en tournée, soit en saison, et nous avions une nounou à temps plein.”

Aujourd’hui, l’ancien couple partage équitablement son temps avec leurs filles. “C’est 50/50, donc mes jours, c’est comme si j’étais à 100% un père célibataire avec deux filles”, a-t-il déclaré. “Au fait, c’est une idée d’émission de télévision incroyable ! Papa célibataire sexy avec des enfants ? C’est fini !”